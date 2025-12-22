americateve

Gol tardío de Al-Hilal asegura récord perfecto en la fase de grupos de la Liga de Campeones AFC

SHARJAH, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Al-Hilal de Arabia Saudí derrotó el lunes 1-0 a Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos para seguir siendo el único equipo con un récord perfecto en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

Malcom anotó para el campeón en cuatro ocasiones a nueve minutos del final, el extremo brasileño disparó alto a la red desde cerca del punto de penalti tras un pase del uruguayo Darwin Núñez. La victoria hizo que fueran seis de seis partidos ganados.

Habiendo asegurado ya un lugar en las etapas eliminatorias, Al-Hilal se encuentra cuatro puntos por delante en la cima de su grupo de la zona occidental de 12 equipos, por encima de Tractor de Irán, que derrotó 2-1 a Al-Duhail de Catar.

Los ocho mejores de este y oeste avanzan a los octavos de final.

El entrenador Simone Inzaghi prometió aún más después de que Hilal extendiera su racha ganadora en todas las competiciones a 14 partidos.

“Siempre estamos tratando de hacer felices a los aficionados y mejorar el equipo”, señaló Inzaghi, quien llevó al Inter de Milán a la final de la Liga de Campeones de la UEFA en mayo.

En otros juegos, el campeón defensor Al-Ahli ganó en Al-Shorta de Irak 5-0, una victoria que elevó al club de Jeddah al tercer lugar.

El defensor brasileño Ibanez abrió el marcador e Ivan Toney, Galeno, Saleh Abu Al-Shamat y Ziyad Al-Johani también encontraron la red después del descanso.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

