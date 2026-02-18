Gol de Mikautadze afianza a Villarreal en 3er puesto de La Liga de España al vencer 1-0 a Levante

Compartir en:









Georges Mikautadze anotó el gol de la victoria a los 57 minutos, y Villarreal se colocó tres puntos por delante del cuarto Atlético de Madrid.

El Villarreal se encuentra a 10 unidades del segundo Barcelona, y a 12 del líder Real Madrid tras 24 jornadas.

Fue la segunda victoria del Villarreal en tres partidos, después de una racha de cinco encuentros consecutivos sin ganar en todas las competiciones.

Levante, que se mantuvo en el penúltimo puesto, ha perdido tres seguidos y no ha ganado en cuatro partidos.

El encuentro estaba programado para el 14 de diciembre, pero se suspendió por las fuertes lluvias en la región de Valencia. Se emitió una alerta meteorológica en la región.

