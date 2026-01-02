Gol de Leão lleva al AC Milan a la cima de la Serie A

El extremo portugués se perdió los últimos tres partidos del Milan debido a una lesión en el aductor, pero regresó desde el inicio contra los sardos de media tabla y fue decisivo con su sexto gol en 11 partidos de liga esta temporada.
CAGLIARI, Italia (AP) — El AC Milan venció el viernes 1-0 al Cagliari gracias a un gol en la segunda mitad de Rafael Leão y que devolvió al equipo a la cima de la Serie A.
El extremo portugués se perdió los últimos tres partidos del Milan debido a una lesión en el aductor, pero regresó desde el inicio contra los sardos de media tabla y fue decisivo con su sexto gol en 11 partidos de liga esta temporada.
Cinco minutos después de la segunda mitad, Leão recibió un pase atrás de Adrien Rabiot y envió el balón al fondo de la red.
La victoria extendió la racha invicta del Milan a 16 partidos de liga y lo colocó dos puntos por delante de su rival de ciudad, el Inter, y cuatro por encima del campeón vigente, el Napoli, ambos de los cuales juegan el domingo.
Cagliari se mantuvo en el 14to lugar.
