Gol de Leão lleva al AC Milan a la cima de la Serie A

CAGLIARI, Italia (AP) — El AC Milan venció el viernes 1-0 al Cagliari gracias a un gol en la segunda mitad de Rafael Leão y que devolvió al equipo a la cima de la Serie A.

El extremo portugués se perdió los últimos tres partidos del Milan debido a una lesión en el aductor, pero regresó desde el inicio contra los sardos de media tabla y fue decisivo con su sexto gol en 11 partidos de liga esta temporada.

Cinco minutos después de la segunda mitad, Leão recibió un pase atrás de Adrien Rabiot y envió el balón al fondo de la red.

La victoria extendió la racha invicta del Milan a 16 partidos de liga y lo colocó dos puntos por delante de su rival de ciudad, el Inter, y cuatro por encima del campeón vigente, el Napoli, ambos de los cuales juegan el domingo.

Cagliari se mantuvo en el 14to lugar.

FUENTE: AP

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

