americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gol de Kean da a Fiorentina un triunfo vital en duelo por el descenso en Serie A

FLORENCIA, Italia (AP) — Moise Kean anotó por tercer partido consecutivo para que la Fiorentina derrotase el lunes 1-0 a Pisa y salir de la zona de descenso de la Serie A .

Moise Kean (izquierda) de Fiorentina pugna por el balón con Rafiu Durosinmi de Pisa en la Serie A, el lunes 23 de febrero de 2026, en Florencia. (Marco Bucco/LaPresse vía AP)
Moise Kean (izquierda) de Fiorentina pugna por el balón con Rafiu Durosinmi de Pisa en la Serie A, el lunes 23 de febrero de 2026, en Florencia. (Marco Bucco/LaPresse vía AP) AP

El resultado elevó a la Fiorentina al 16º puesto y la sacó de la zona de descenso por primera vez en meses. La Viola acumula la misma cantidad de puntos que Cremonese y Lecce, pero quedó por encima de ambos por una mejor diferencia de goles.

Pisa, un equipo con apenas una victoria en toda la temporada, marcha penúltimo con los mismos puntos que el colista Verona. Ambos clubes estaban a nueve puntos de la salvación con 12 partidos por disputar.

Kean venía de marcar en los partidos contra contra Torino y Como. Abrió la cuenta a los 13 minutos con un remate desde corta distancia, después de que un disparo desviado le quedó servido a sus pies.

Nícolas Andrade, el arquero brasileño de Pisa, realizó varias atajadas de mérito.

Fue la segunda victoria seguida de Fiorentina.

Pisa acumula 15 partidos sin ganar en la liga.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacados del día

EEUU anticipa cambio histórico en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

EEUU anticipa "cambio histórico" en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que no tumba el régimen

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que "no tumba el régimen"

Abatido El Mencho: cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

Abatido "El Mencho": cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter