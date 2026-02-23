Gol de Kean da a Fiorentina un triunfo vital en duelo por el descenso en Serie A

Compartir en:









Moise Kean (izquierda) de Fiorentina pugna por el balón con Rafiu Durosinmi de Pisa en la Serie A, el lunes 23 de febrero de 2026, en Florencia. (Marco Bucco/LaPresse vía AP) AP

El resultado elevó a la Fiorentina al 16º puesto y la sacó de la zona de descenso por primera vez en meses. La Viola acumula la misma cantidad de puntos que Cremonese y Lecce, pero quedó por encima de ambos por una mejor diferencia de goles.

Pisa, un equipo con apenas una victoria en toda la temporada, marcha penúltimo con los mismos puntos que el colista Verona. Ambos clubes estaban a nueve puntos de la salvación con 12 partidos por disputar.

Kean venía de marcar en los partidos contra contra Torino y Como. Abrió la cuenta a los 13 minutos con un remate desde corta distancia, después de que un disparo desviado le quedó servido a sus pies.

Nícolas Andrade, el arquero brasileño de Pisa, realizó varias atajadas de mérito.

Fue la segunda victoria seguida de Fiorentina.

Pisa acumula 15 partidos sin ganar en la liga.

FUENTE: AP