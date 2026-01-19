Gol de chilena de Kostoulas al final salva un punto para Brighton en empate 1-1 con Bournemouth

Compartir en:









Marcus Tavernier (derecha) celebra tras marcar un gol para Bournemouth en el partido contra Brighton en la Liga Premier, el lunes 19 de enero de 2026, en Brighton. (Gareth Fuller/PA vía AP) AP

El internacional griego de 18 años recibió un pase de Jan Paul van Hecke, levantó el balón con el pecho y luego ejecutó una perfecta tijera desde unos 10 metros de distancia.

Brighton estiró a cinco partidos su racha sin perder y quedó en el 12º lugar en la Liga Premier League, tres puntos y tres posiciones por encima de sus rivales de la costa sur.

El equipo de Fabian Hürzeler comenzó bien pero perdió ímpetu. Bournemouth se adelantó con un polémico gol de penal a los 32 minutos.

Se consideró que el portero local Bart Verbruggen había cometido una falta sobre Amine Adli en el área y, tras una revisión de video, Marcus Tavernier convirtió el penal.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP