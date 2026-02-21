americateve

Goepper se va con esguince de rodilla y lesión en la espinilla tras caída en halfpipe olímpico

LIVIGNO, Italia (AP) — El esquiador de estilo libre de Estados Unidos Nick Goepper salió del hospital con solo un esguince de rodilla y un fuerte moretón en la espinilla tras una caída aterradora en la final de halfpipe de los Juegos Olímpicos de Invierno, informaron el sábado funcionarios del equipo.

Nick Goepper de Estados Unidos sufre una caída durante la final de esquí acrobático en medio tubo masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el viernes 20 de febrero de 2026. (Foto AP/Abbie Parr)
Goepper, de 31 años, quien aprendió a esquiar en su ciudad natal en Indiana, salió disparado por encima del halfpipe y cayó de espaldas en la final del viernes por la noche antes de rebotar hasta el fondo. Se puso de pie y lo acompañaron con cuidado hasta abajo, sujetándose la espalda.

El truco de todo o nada que intentó Goepper dijo mucho sobre sus objetivos y sobre el propio deporte. Salió del retiro después de los últimos Juegos Olímpicos para pasar del slopestyle al halfpipe. Ya tiene dos medallas olímpicas de plata y una de bronce, y estaba claro que no estaba en la competencia para volver a quedar segundo o tercero.

Iba en tercer lugar cuando se lanzó para su última bajada. Su truco final —un intento de añadir una rotación completa extra a los mismos saltos que había aterrizado antes para cerrar sus recorridos— fue su última apuesta para ganar el oro.

Poco después de su accidente, el canadiense Brendan Mackay completó una bajada sólida que sacó a Goepper del podio y lo dejó en el cuarto lugar.

“Es sencillamente increíble”, manifestó el compañero de equipo de Goepper, el medallista de oro Alex Ferreira. “Es un gran competidor y un gran compañero de equipo y amigo, y que se la jugara en ese momento requirió un valor enorme. Es un verdadero hombre”.

Goepper no fue el único esquiador de estilo libre que sufrió una caída fuerte en el halfpipe.

El neozelandés Finley Melville Ives, el mejor clasificado, sufrió un accidente aterrador en la ronda de clasificación más temprano ese día. Funcionarios del equipo indicaron que perdió el conocimiento brevemente, pero que estaba estable después de que lo retiraran en camilla.

La campeona olímpica de 2018, la canadiense Cassie Sharpe, también tuvo una caída brutal en la clasificación femenina el jueves que la dejó inconsciente por un momento. El entrenador Trennon Paynter señaló que Sharpe no sufrió lesiones graves.

“Estamos muy decepcionados de que haya ocurrido así anoche, pero muy, muy contentos de que vaya a estar bien”, expresó.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

