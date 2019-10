En este sentido, dijo que se concederán bonificaciones arancelarias a la importación de las materias primas e insumos, priorizando los productos de más necesidad importados por las cadenas de tiendas.

También informó, la decisión de ampliar la oferta de equipos electrodomésticos, ciclo-motores eléctricos, televisores, aires acondicionados y partes y piezas de vehículos automotores, cuyas ventas se harán en cuc, pese a que la inmensa mayoría de la población cobre en moneda nacional, conocida como pesos.

Nuevas medidas en Cuba: abrirán tiendas para vender en dólares con preciosos competitivos

El vicepresidente Salvador Valdés Mesa dijo que en los últimos años se ha incrementado la importación de mercancías sin carácter comercial por personas naturales, haciendo referencia al enorme comercio de frontera que los cubanos utilizan como una actividad de subsistencia y para burlar los altos precios que imponen las autoridades de la Isla.

"Hay una tendencia al crecimiento de esta actividad; las mercancías entran en un marco de legalidad al país y luego de ser recepcionadas se comercializan de manera irregular", dijo.

"El dinero que está saliendo para adquirir esos productos se estima en cifras significativas, y debemos captarlo como fuente de divisas para reaprovisionar nuestra industria, las cadenas de tiendas; en fin, nuestro mercado", señaló Valdés Mesa.

El vicepresidente argumentó que las nuevas sanciones de EEUU "han limitado las remesas con el ánimo de dañar al país, en particular a las familias cubanas, y que también afecta al sector no estatal".

Sin embargo, Valdés Mesa indicó que esta medida no prohibe la importación "no comercial" de artículos, como hasta ahora ha sido, pues las disposiciones aduaneras vigentes hasta hoy no serán modificadas.

"Todos estos factores han hecho que el país no disponga de los financiamientos suficientes para importar las materias primas destinadas a la industria y para que nuestras cadenas abastezcan el mercado", apuntó.

El Gobierno, presionado por la falta de liquidez, permitirá además que las personas reciban remesas desde el exterior en sus tarjetas magnéticas habilitadas para adquirir productos en esas nuevas tiendas.