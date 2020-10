Granma señala a los cubanos: "Dejen el resentimiento contra el Gobierno"

En el artículo Seamos críticos, pero no rigurosos, el medio estatal ensalzó la “voluntad política de las autoridades cubanas” para “rectificar” ante reclamos “pertinentes y justos”.

“El Gobierno de Cuba ha dado muestras, una vez más, de sensibilidad y capacidad de diálogo, así como de la voluntad política de rectificar cuando es pertinente y justo, incluso, ante quienes, a pesar de hablar todo el tiempo de democracia, libertad de expresión y pluralidad, no hacen más que ofender, atacar y calumniar…”, señala el texto, firmado por Karima Oliva Bello, una psicóloga cubana residente en México.

Para la articulista, resultan incomprensibles los ataques contra un Gobierno “que, con un bloqueo clavado en la yugular, garantizó atención médica a cientos de miles de cubanos”.

“Un Gobierno que está en medio de una crisis tremenda resistiendo para no seguir el camino de un cambio estructural neoliberal, y quienes hemos visto el rostro del neoliberalismo en Argentina, Ecuador, Brasil, México, Chile, EE. UU. y Europa, ¿lo vamos a insultar ante la primera oportunidad que encontramos? Un gobierno que va a devaluar moneda y a bancarse los subsidios de las empresas estatales que no puedan afrontar la inflación para que no pierdan el empleo centenares de miles de cubanos, ¿vamos a calumniarlo, quienes sabemos lo que es un paro y lo que es morirse sin conseguir una plaza fija y digna a pesar de títulos, doctorados y mucho talento?”.

Oliva Bello aseguró que, de haberse mantenido el cobro de cuarenta dólares mensuales para mantener la residencia, los hubiese pagado igual, ya que, “si los tenía, era gracias a la formación” que recibió “en Cuba”.

“Los iba a pagar también porque mi madre y mi abuela, de casi 90 años, y muchos familiares y amigos queridos están en Cuba, y ante la menor tos o fiebre sé que les van a hacer una prueba por la que tengo que pagar aquí en México miles de pesos, más de 40 dólares, por cierto, y van a ser atendidos por un personal de Salud de muchísima calidad y con el amor que yo no podría darles por la distancia, y eso no tiene cómo pagarse. Y si no hubiese tenido los 40 dólares para pagarlos, me hubiera expresado públicamente, sin insultos, convocando al Gobierno en Cuba para que repensara la medida, pero con la misma valentía iba a denunciar las miserias humanas que se viven en el capitalismo”, sostuvo Oliva Bello.

Por último, la autora pidió a los cubanos dejar avivar “ese fuego” y no reproducir la “propaganda” contra el régimen de la Isla, ya que esta solo coloca a los cubanos “en un círculo vicioso de demanda y queja”.

“Ojalá pudiésemos dejar a un lado tanto resentimiento ante un Gobierno que muestra la disposición de escucharnos. El resentimiento es una actitud regresiva e infantil”, finaliza el texto.