Gobierno de Trump no puede bloquear fondos para asistencia pública a 5 estados, por ahora, dice juez

ARCHIVO - El sello del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU antes de una conferencia de prensa del secretario Robert F. Kennedy Jr. en el auditorio del edificio Hubert Humphrey en Washington, el miércoles 16 de abril de 2025. (AP Foto/José Luis Magana/Archivo) AP

Los estados de California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York argumentaron que una política anunciada el martes para congelar fondos para tres programas de subvenciones está teniendo un impacto inmediato en ellos y creando un "caos operativo". En documentos judiciales y en una audiencia el viernes, los estados sostuvieron que el gobierno federal no tenía una razón legal para retener el dinero de esos estados.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dijo que pausaría la financiación porque tenía "razones para creer" que los estados estaban otorgando prestaciones a personas que viven en el país ilegalmente, aunque no proporcionó evidencia ni explicó por qué estaba apuntando a esos estados y no a otros.

Los programas afectados son el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, que subsidia guarderías para niños de familias de bajos ingresos; el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que proporciona asistencia en efectivo y capacitación laboral; y la Subvención en Bloque para Servicios Sociales, un fondo más pequeño que proporciona dinero para varios programas.

Los cinco estados dicen que reciben un total de más de 10.000 millones de dólares al año de los programas.

El fallo del juez de Distrito federal Arun Subramanian, quien fue nominado para el cargo por el expresidente Joe Biden, estará vigente hasta que se presenten más argumentos en la corte.

El gobierno había solicitado una gran cantidad de datos de los cinco estados, incluidos los nombres y números de Seguro Social de todos los que recibieron asistencia de los programas desde 2022.

Los estados argumentan que tal intento es inconstitucional y que tiene como fin perseguir a los adversarios políticos de Trump en lugar de erradicar el fraude en los programas gubernamentales, algo que los estados dicen que ya hacen.

Jessica Ranucci, abogada de la Fiscalía General de Nueva York, dijo en la audiencia del viernes, que se llevó a cabo por teléfono, que al menos cuatro de los estados ya habían tenido retrasos en el dinero después de solicitarlo. Expresó que si los estados no pueden obtener fondos para el cuidado infantil, habrá una incertidumbre inmediata para los proveedores y las familias que dependen de los programas.

Kamika Shaw, abogada del gobierno federal, manifestó que, según su entendimiento, el dinero no había dejado de fluir hacia los estados. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP