Gobierno de Trump advierte a hospitales que deben dar más información sobre sus precios

El presidente Donald Trump en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, el 5 de junio del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

The Associated Press obtuvo en exclusiva la lista de hospitales que desde abril han recibido cartas de advertencia o solicitudes de presentar planes de difundir precios. No cumplir con las advertencias conlleva sanciones de hasta 2 millones de dólares anuales por cada destinatario que no elabore un plan para publicar datos claros.

Las cartas buscan corregir un problema fundamental: que los pacientes, los empleadores y las aseguradoras podrían no saber de antemano cuánto costarán un análisis de sangre, una radiografía u otra forma de tratamiento y, como resultado, pagar más de lo que deberían. AP ha publicado la lista de hospitales que han recibido cartas.

Un alto funcionario de la administración, que pidió el anonimato para proporcionar la lista, señaló que el presidente Donald Trump planea endurecer las normas de transparencia bajo una orden ejecutiva de 2019 firmada por el mismo Trump. Más hospitales posiblemente recibirán cartas por falta de datos, agregó el funcionario.

Las advertencias son el ejemplo más reciente de cómo Trump está tratando de enviar el mensaje de que su administración está solucionando el problema de los gastos médicos capaces de arruinar el presupuesto de una familia. Es un discurso calculado de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en un momento en que los problemas económicos son una de las principales preocupaciones de los votantes. Pero Trump también es vulnerable en este tema en particular, ya que su administración permitió que vencieran los subsidios para las personas que compran seguros a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010, conocida ampliamente como Obamacare.

Solo el 29% de los adultos en Estados Unidos aprueba las políticas de atención médica de Trump, según la encuesta más reciente sobre el tema realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Al presidente le fue ligeramente peor en ese asunto en la encuesta de diciembre que en la economía, la inmigración o su gestión del gobierno federal.

El impulso a la transparencia de precios podría tener un impacto particular en bastiones republicanos como Texas, Florida, Indiana, Alabama y Luisiana, que están entre los estados con mayor número de hospitales que no han proporcionado información adecuada sobre los costos de los servicios médicos.

Texas tuvo 42 hospitales que recibieron advertencias, más que cualquier otro estado. Baptist Medical Center en San Antonio, Texas, entre los hospitales más grandes del estado con 1.585 camas, recibió una carta, al igual que el University of Texas MD Anderson Cancer Center en Houston.

Ascension, con sede en Missouri y uno de los sistemas hospitalarios más grandes del país, tuvo 13 hospitales en varios estados que recibieron cartas. El estado republicano de Indiana tuvo 34 hospitales que recibieron cartas, casi tantos como los 38 de California, gobernada por demócratas, aunque California tiene cinco veces más población que Indiana.

Funcionarios de la administración entrevistados para este artículo señalaron que Christiana Hospital, en Delaware, el estado natal de Biden, también recibió una carta de advertencia.

Las cartas reflejan dos filosofías contrapuestas entre republicanos y demócratas sobre cómo manejar el gasto desbordado de la atención médica, que también representa un riesgo creciente para el propio balance del gobierno federal.

El equipo de Biden puso más énfasis en la inscripción en los programas de Obamacare, que aumentó el porcentaje de personas con seguro médico. Biden también firmó una ley que permitió al gobierno comenzar a negociar directamente con las farmacéuticas los precios de algunos medicamentos de Medicare. Ese programa, que ha continuado durante la segunda administración de Trump, ha ayudado a reducir los precios de algunos de los medicamentos más costosos de Medicare.

La administración Trump, en cambio, se ha centrado más en tratar de encontrar maneras de ofrecer detalles sobre los precios —como promover el sitio TrumpRx para medicamentos con receta—, apostando a que hacerlo conducirá a un gasto en atención médica mejor y más eficiente a medida que se procesen los datos.

Los críticos han dicho que los precios negociados por Trump para los medicamentos con receta podrían no generar ahorros reales para muchos estadounidenses con seguro, mientras que la administración ha estimado ahorros superiores a 500.000 millones de dólares en 10 años.

Con las diversas listas de precios hospitalarios, la administración quiere que los proveedores faciliten el acceso a los archivos y garanticen que la información contenida en ellos sea legítima, en lugar de basarse en estimaciones u omitir cifras.

El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes tiene prevista una audiencia el miércoles sobre la transparencia de precios.

“La transparencia es la base de un sistema de atención médica que recompensa la competencia basada en el costo y la calidad”, escribió Shawn Gremminger, director ejecutivo de la National Alliance of Healthcare Purchaser Coalitions, en un discurso preparado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP