Gobierno sirio toma control de campamento con miles de personas vinculadas al grupo Estado Islámico

Un convoy de vehículos blindados que transportaba tropas gubernamentales entró al campamento de al-Hol el miércoles, tras dos semanas de enfrentamientos entre las fuerzas de Damasco y los combatientes liderados por los kurdos, que perdieron gran parte del territorio que habían controlado durante años. Las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Estados Unidos y encabezadas por kurdos, parecen estar más cerca que nunca de fusionarse con el ejército sirio, como exigía el gobierno.

La toma del campamento se produjo un día después de que los combatientes de las FDS se retiraran de la instalación que gestionaban desde hacía años.

En su apogeo en 2019, unas 73.000 personas vivían en al-Hol. Desde entonces, el número ha disminuido dado que algunos países han repatriado a sus ciudadanos.

El campamento alberga ahora a unas 24.000 personas, en su mayoría mujeres y menores vinculados a EI, incluyendo alrededor de 14.500 sirios y casi 3.000 iraquíes. Unas 6.500 personas más, muchas de ellas leales al grupo radical que llegaron desde todo el mundo para unirse a sus filas, están retenidos por separado en una sección de alta seguridad de las instalaciones.

Se reportó que algunas familias lograron huir del campamento durante el caos, pero no hay confirmación oficial.

Un periodista de Associated Press no pudo entrar al campamento, pero vio a decenas de soldados custodiando la entrada principal.

El martes por la noche, el gobierno sirio y las FDS anunciaron una nueva tregua de cuatro días después del colapso del alto el fuego anterior. El noreste de Siria estaba relativamente tranquilo el miércoles.

Las FDS y el gobierno se culparon mutuamente por la fuga de miembros del EI de una prisión en la ciudad nororiental de Shaddadeh el lunes. Desde entonces, muchos de los prófugos fueron capturados por tropas gubernamentales que tomaron el control de la cárcel, según la prensa estatal.

Las FDS siguen controlando la gran mayoría de más de una docena de prisiones donde unos 9.000 miembros de EI llevan años retenidos. Según un acuerdo anunciado el domingo, las fuerzas gubernamentales debían asumir el control de esos penales, pero la transición no se realizó sin problemas.

El centro más grande es la prisión de Gweiran, ahora llamada Panorama, que ha albergado a unos 4.500 detenidos vinculados al EI. Está en la ciudad de Hassakeh, que aún está completamente en manos de las FDS.

El portavoz del Ministerio de Defensa sirio, el general de brigada Hassan Abdul-Ghani, dijo en comentarios televisados el martes por la noche que el gobierno “estaba y sigue estando en confrontación directa” con el EI. Añadió que las autoridades están listas para hacerse cargo de las prisiones donde se encuentran los miembros del grupo extremista y agregó que, una vez que se asuma el control de las cárceles, estas quedarán bajo la autoridad del Ministerio del Interior.

El EI fue derrotado en Irak en 2017 y en Siria dos años después, pero células latentes del grupo siguen perpetrando atentados letales en ambos países.

Las FDS jugaron un papel importante en la derrota del EI.

Tom Barrack, el enviado de Washington para Siria, dijo en un comunicado el martes que el papel de las FDS como la principal fuerza anti-EI "ha expirado en gran medida, ya que Damasco ahora está dispuesto y posicionado para asumir las responsabilidades de seguridad". Añadió que "los desarrollos recientes muestran que Estados Unidos está facilitando activamente esta transición, en lugar de prolongar un papel separado de las FDS".

