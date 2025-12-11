americateve

Gobierno respaldado por la ONU en Yemen insta a separatistas a retirarse de áreas tomadas

EL CAIRO (AP) — El jefe del gobierno reconocido internacionalmente de Yemen hizo un llamado el jueves a los separatistas para que se retiren de los territorios que han capturado recientemente en las partes sureste del país, según la agencia de noticias administrada por el gobierno.

El Consejo de Transición del Sur (CTS), un grupo respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, este mes se apoderó de la mayor parte de las provincias de Hadramout y Mahra, incluidas las instalaciones petroleras. La medida generó temores de que la relativa calma en la guerra civil estancada del país pudiera romperse.

Rashad al-Alimi, presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del país, el órgano gobernante del gobierno reconocido internacionalmente, declaró que los separatistas deben entregar el poder a las autoridades locales, advirtiendo sobre más derramamiento de sangre, según la agencia oficial de noticias SABA.

Al-Alimi expresó que se debe dar prioridad a la lucha contra los rebeldes hutíes, quienes han controlado el norte del país y la capital, Saná, durante más de una década.

Desde 2014, Yemen ha estado inmerso en una guerra civil que enfrenta a los hutíes respaldados por Irán contra un gobierno reconocido internacionalmente, que cuenta con el apoyo de una coalición militar liderada por Arabia Saudí. El Consejo de Transición del Sur es parte del campo anti-hutí, pero busca un estado independiente en el sur de Yemen.

Arabia Saudí ha enviado una delegación a Hadramout para reunirse con el gobernador de la provincia y otros líderes políticos y tribales en un esfuerzo por reducir las tensiones.

Al-Alimi también advirtió sobre las repercusiones económicas de los "movimientos unilaterales" del CTS en el país más pobre del mundo árabe, añadiendo que el Fondo Monetario Internacional ha decidido suspender sus actividades destinadas a estabilizar la frágil economía de Yemen tras la tensión en el sur.

Mientras tanto, el CTS junto con otros grupos aliados emitió un comunicado el jueves expresando su firmeza en no ceder y llamando a los socios regionales e internacionales a reconocer el derecho de los yemeníes del sur a tener su propio estado.

"Estamos manteniendo el derecho legítimo de nuestro pueblo a recuperar su estado completamente independiente y soberano. Estamos exigiendo la declaración de un estado federal del sur", según el comunicado publicado en el sitio web oficial del CTS y firmado por 29 facciones políticas.

El CTS es el grupo más poderoso en el sur de Yemen, con un apoyo financiero y militar crucial de los Emiratos Árabes Unidos. Fue establecido en abril de 2017 como una organización paraguas para grupos que buscan restaurar el Yemen del Sur como un estado independiente, como lo fue entre 1967 y 1990.

—-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

