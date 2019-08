Gobierno de Nicaragua da por concluido diálogo con oposición

Associated Press

Hasta ahora el gobierno no ha publicado el documento, pero en declaraciones a The Associated Press, el nuncio Waldemar Somertag indicó que recibió una carta firmada por el canciller Denis Moncada en la que la gestión de Daniel Ortega le comunicó al Vaticano que la negociación con la Alianza Cívica (AC), iniciada en febrero, “culminó con la ausencia definitiva de la otra parte".