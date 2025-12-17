americateve

Gobierno de Milei exige explicaciones sobre balances de la AFA y amenaza con sanciones

BUENOS AIRES (AP) — Tras haber denunciado ante la CONMEBOL al titular de la federación argentina por presuntas violaciones al código de ética, el gobierno del presidente Javier Milei anunció el miércoles que pedirá a la AFA y a la Superliga del Fútbol Argentino que brinde explicaciones sobre sus balances y amenazó con aplicar sanciones económicas severas.

La medida será llevada a cabo a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que en Argentina supervisa el funcionamiento de las asociaciones civiles.

La IGJ exigirá explicaciones “sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros”, puntualizó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

“La falta de respuesta o incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo podrá derivar en sanciones económicas severas”, advirtió la cartera judicial.

La medida fue anunciada dos días después de que el gobierno denunciara a Claudio Tapia, presidente de la AFA, ante el Comité de Etica de la CONMEBOL, y pidiera que se investigue “a fondo esta mafia que conduce y ensucia al fútbol argentino”, según escribió en las redes sociales, la jefa del bloque oficialista La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y quien hasta hace un par de semanas se desempeñaba como ministra de Seguridad.

La AFA respondió con un extenso comunicado en el que señaló que "no recibe ni un peso del Estado” y defendió la gestión de Tapia iniciada en 2017, durante la cual la selección del Lionel Messi logró consagrarse en el Mundial de Qatar 2022 y se coronó en las ediciones de 2021 y 2024 de la Copa América.

“En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna”, dijo el ente rectro.

Las medidas del gobierno se dan en momentos en que la justicia argentina realiza varias investigaciones sobre el patrimonio de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, así como también sobre el manejo financiero de la AFA.

La semana pasada la policía federal allanó las oficinas de la AFA y 17 clubes de primera y segunda división en el marco de una pesquisa judicial sobre los vínculos que mantienen con la empresa de servicios financieros Sur Finanzas investigada por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.

El gobierno de Milei mantiene una pelea de larga data contra la dirigencia de la AFA que tiene como trasfondo el deseo del mandatario ultraliberal de imponer las sociedades anónimas deportivas y a lo que se ha resistido Tapia En Argentina, los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro.

Tapia, quien es actualmente vicepresidente segundo de CONMEBOL y representante del fútbol sudamericano ante FIFA, participó el martes junto a los titulares de la FIFA, Gianni Infantino, y de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, del plenario de reglas del juego de la FIFA, que tuvo lugar en Doha, Qatar.

Parece poco probable que la entidad sudamericana avance contra los dirigentes argentinos en la medida que la justicia no formule cargos formales contra ellos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

