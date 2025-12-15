americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobierno de Milei denuncia a Tapia ante tribunal de ética de CONMEBOL

BUENOS AIRES (AP) — Mientras la justicia profundiza la pesquisa sobre supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el gobierno de Javier Milei denunció el lunes a su presidente Claudio Tapia ante CONMEBOL por presuntas violaciones al código de ética.

La lideresa del bloque oficialista La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien hasta hace unos días se desempeñaba como ministra de Seguridad, impulsó las denuncias.

“Denuncié a Tapia y (Pablo) Toviggino (tesorero de AFA) ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, anunció Bullrich el lunes en sus redes sociales, junto con la carta formal presentada ante la entidad rectora del fútbol sudamericano.

La denuncia tiene lugar en momentos en que la justicia argentina realiza varias investigaciones sobre el patrimonio de Tapia y Toviggino, así como también sobre el manejo financiero de la AFA.

La semana pasada la policía federal allanó las oficinas de la AFA y 17 clubes de primera y segunda división en el marco de una pesquisa judicial sobre los vínculos que mantienen con la empresa de servicios financieros Sur Finanzas investigada por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.

Sur Finanzas auspicia torneos de la AFA y a varios clubes de primera y segunda división. Su titular Ariel Vallejo tiene trato público con Tapia.

Tapia y Toviggino por el momento no han sido imputados en ninguna causa.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, planteó Bullrich.

El gobierno de Milei mantiene una pelea de larga data contra la directiva del campeón del mundo que tiene como trasfondo el deseo del mandatario ultraliberal de imponer las sociedades anónimas deportivas y a lo que se ha resistido el titular de la AFA.

La senadora oficialista planteó en su denuncia ante CONMEBOL que la conducción de la AFA habría incurrido en la violación de sus estatutos de ética y política anticorrupción en lo relativo a “principios de integridad, deber fiduciario, conflictos de interés, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención de lavado de activos”.

Tapia es actualmente vicepresidente segundo de CONMEBOL y representante del fútbol sudamericano ante FIFA.

Parece poco probable que la entidad sudamericana avance contra los dirigentes argentinos en la medida que la justicia no formule cargos formales contra ellos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter