americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobierno de Milei celebra "récord histórico" de extranjeros expulsados de Argentina

BUENOS AIRES (AP) — En sintonía con la política antimigratoria de su aliado Donald Trump, el gobierno de Javier Milei celebró una nueva marca histórica de casi 5.000 extranjeros expulsados o no admitidos por Argentina en los dos últimos meses.

“En diciembre 2.400 y en lo que va de enero 2.300. Calentito el verano”, expresó Monteoliva en X. “Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, ¡afuera!”.

Las autoridades no informaron las nacionalidades de los expulsados.

Según las últimas cifras oficiales disponibles, en 2024 fueron expulsados 620 extranjeros.

Desde que asumió en 2023 el presidente Milei endureció las políticas migratorias. El mandatario sudamericano es uno de los principales aliados de Estados Unidos y El Salvador, gobiernos que han aplicado medidas de mano dura con los migrantes.

A través de decretos, Milei dispuso que la ciudadanía argentina ya no se tramitará en la justicia sino ante la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad.

Además de facilitar la deportación de extranjeros que cometieron delitos, Argentina dispuso en 2025 que los inmigrantes ilegales y residentes temporales paguen por los servicios de salud públicos, hasta ese momento sin costo para ellos, y habilitó a las universidades nacionales a establecer “aranceles para los servicios educativos dirigidos a residentes temporarios”.

Según el último censo oficial de 2022 a esa fecha casi dos millones de personas nacidas en otros países vivían en Argentina, lo que representaba un 4,2% de la población.

Organismos humanitarios han dicho que es difícil determinar la cantidad de inmigrantes ilegales que se encuentran en el país y que los distintos programas de regularización permitieron poner en regla la situación de alrededor de un millón de personas en los últimos 20 años.

En paralelo con el anuncio de extranjeros expulsados, el Ministerio de Seguridad llevó adelante a principios de esta semana un inusual control migratorio en La Matanza, el suburbio más poblado de la provincia de Buenos Aires. “Controlamos a 385 extranjeros y detectamos a 16 en situación migratoria irregular, que deberán regularizarse o serán expulsados del país”, dijeron las autoridades.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

José Martí no conoció la luz eléctrica: Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter