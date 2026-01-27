Gobierno de Milei celebra "récord histórico" de extranjeros expulsados de Argentina

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con una estética digital parecida a la de su colega estadounidense Kristi Noem, al mando del controvertido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) , anunció en redes sociales que “tuvimos récord histórico” de extranjeros expulsados, no admitidos, capturados y extraditados.

“En diciembre 2.400 y en lo que va de enero 2.300. Calentito el verano”, expresó Monteoliva en X. “Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, ¡afuera!”.

Desde que asumió en 2023 el presidente Milei endureció las políticas migratorias. El mandatario sudamericano es uno de los principales aliados de Estados Unidos y El Salvador, gobiernos que han aplicado medidas de mano dura con los migrantes.

A través de decretos, Milei dispuso que la ciudadanía argentina ya no se tramitará en la justicia sino ante la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad.

Además de facilitar la deportación de extranjeros que cometieron delitos, Argentina dispuso en 2025 que los inmigrantes ilegales y residentes temporales paguen por los servicios de salud públicos, hasta ese momento sin costo para ellos, y habilitó a las universidades nacionales a establecer “aranceles para los servicios educativos dirigidos a residentes temporarios”.

Según el último censo oficial de 2022 a esa fecha casi dos millones de personas nacidas en otros países vivían en Argentina, lo que representaba un 4,2% de la población.

Organismos humanitarios han dicho que es difícil determinar la cantidad de inmigrantes ilegales que se encuentran en el país y que los distintos programas de regularización permitieron poner en regla la situación de alrededor de un millón de personas en los últimos 20 años.

En paralelo con el anuncio de extranjeros expulsados, el Ministerio de Seguridad llevó adelante a principios de esta semana un inusual control migratorio en La Matanza, el suburbio más poblado de la provincia de Buenos Aires. “Controlamos a 385 extranjeros y detectamos a 16 en situación migratoria irregular, que deberán regularizarse o serán expulsados del país”, dijeron las autoridades.

FUENTE: AP