Gobierno investiga amparos para vacunar a menores en México

“No se puede ir en contra de la ciencia sólo por el lucro. Eso no significa que no nos importen los niños y proteger la vida… Si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños, ¿cómo se les va aplicar?”, dijo el mandatario y agregó que la próxima semana presentará un informe sobre si hubo contagios de coronavirus entre los menores tras el regreso a las escuelas el 30 de agosto.