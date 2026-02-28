Gobierno interino de Perú decreta estado de emergencia en Lima por incremento de la violencia

Compartir en:









El estado de excepción regirá por 30 días, según un reporte de la presidencia publicado en su página web, y contempla la restricción de ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito, de reunión y seguridades personales.

El decreto suscrito la víspera por Balcázar sustenta la medida en “un grave incremento de la violencia y la criminalidad, que requieren medidas extraordinarias” por parte del Estado. Entre otras, establece restricciones en las cárceles del país durante los regímenes de visita y refuerza controles para la inhibición de telecomunicaciones.

Es la tercera vez que Balcázar dicta un estado de emergencia desde que el Congreso le encargó el poder diez días atrás, luego de la destitución de José Jerí en medio de escándalos de corrupción, luego de cuatro meses de gobierno. Las dos primeras declaratorias se relacionaron con la emergencia por las lluvias.

Aunque Jerí también dictó el estado de emergencia para Lima y Callao durante su corta gestión, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos.

Según los últimos datos oficiales, Perú cerró el 2025 con la tasa más alta de homicidios en los últimos años con 10,7 por cada 100.000 habitantes, superior a los 10,1 del 2024. Lima y Callao sobresalieron con tasas de 23,1 y 22,6, respectivamente.

FUENTE: AP