Gobierno de Gabón suspende a la selección y despide al personal tras eliminación en la Copa Africana

RABAT, Marruecos (AP) — El gobierno de Gabón parece haber suspendido a su selección de fútbol tras un desempeño decepcionante en la Copa Africana de Naciones y despidió a su cuerpo técnico.

El equipo de Gabón posa para la foto antes del encuentro ante Costa de Marfil en el Grupo F de la Copa Africana de Naciones el miércoles 31 de diciembre del 2025. (AP Foto/Themba Hadebe)
El equipo de Gabón posa para la foto antes del encuentro ante Costa de Marfil en el Grupo F de la Copa Africana de Naciones el miércoles 31 de diciembre del 2025. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

Gabón no consiguió ninguna victoria en el torneo.

El ministro interino de Deportes del país, Simplice-Désiré Mamboula, supuestamente hizo el anuncio en la televisión nacional el miércoles por la tarde sin especificar cuándo volvería a jugar Gabón. También dijo que el gobierno había decidido retirar a los jugadores Pierre Émerick Aubameyang y Bruno Ecuélé Manga del equipo.

Sin embargo, el video de la declaración de Mamboula fue posteriormente eliminado de los canales de redes sociales de Gabon Télévision, y no se publicó ninguna declaración correspondiente en el sitio web del gobierno.

Aubameyang, el capitán del equipo, no participó en el último partido de grupo de Gabón contra Costa de Marfil el miércoles después de regresar a su club Marsella con una lesión.

Los Panteras ya tenían asegurado el último lugar y la eliminación tras perder sus dos primeros partidos contra Camerún y Mozambique.

Antes del último partido de grupo del miércoles, el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, criticó al equipo por su desempeño en Marruecos y culpó a una “falta de método y aplicación de recursos”.

Nguema afirmó que había “una preocupante erosión del sentimiento patriótico en la gestión de los asuntos deportivos”, según el medio Gabon 24.

Nguema tomó el poder en un golpe militar en 2023.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

