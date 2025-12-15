Gobierno de EEUU: Construcción de salón de baile de la Casa Blanca es asunto de seguridad nacional

Compartir en:









La construcción de un salón de fiestas en la Casa Blanca, el martes 9 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais) AP

La presentación fue en respuesta a una demanda interpuesta el viernes por el National Trust for Historic Preservation, la cual solicita a un juez federal que ordene que se suspenda el proyecto hasta que pase por múltiples revisiones independientes y obtenga la aprobación del Congreso.

En su presentación, el gobierno incluyó una declaración del subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos en la que asegura que se necesita más trabajo en el lugar en donde solía estar el Ala Este de la Casa Blanca para cumplir con los "requisitos de seguridad y protección" de la agencia. La administración ha ofrecido compartir detalles clasificados con el juez en una reunión sin la presencia de los demandantes.

La respuesta del gobierno a la demanda ofrece el panorama más completo a la fecha del proyecto de construcción del salón de fiestas, incluido un vistazo de su rápida aprobación y su creciente alcance.

Según las presentaciones, aún no se completan los planes definitivos del nuevo salón de fiestas, a pesar de que ya se dio inicio a la demolición y construcción. La demolición subterránea en el lugar continúa, escribió John Stanwich, el enlace del Servicio de Parques con la Casa Blanca, y el trabajo en los cimientos está programado para comenzar en enero. La construcción sobre el nivel del suelo "no se anticipa que inicie, en el mejor de los casos, hasta abril de 2026", escribió.

El National Trust for Historic Preservation, un grupo financiado de manera privada, solicitó a un tribunal federal que bloquee la construcción del salón de fiestas hasta que el proyecto pase por una serie de exhaustivas revisiones de diseño, evaluaciones ambientales, comentarios públicos y debate y ratificación del Congreso.

Trump mandó a demoler el Ala Este en octubre como parte de su proyecto para construir un salón de fiestas con un costo aproximado de 300 millones de dólares y 8.300 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) antes de que termine su mandato en 2029.

El proyecto ha desatado críticas entre las comunidades de preservación histórica y arquitectónica, y entre sus adversarios políticos, pero la demanda es el esfuerzo más tangible hasta ahora para alterar o detener los planes del presidente de una obra que, en sí misma, sería casi del doble del tamaño de la Casa Blanca antes de la demolición del Ala Este. Una nueva audiencia en el caso está programada para el martes en un tribunal federal en Washington. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP