americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobierno de EEUU: Construcción de salón de baile de la Casa Blanca es asunto de seguridad nacional

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump aseguró el lunes en una presentación judicial que el proyecto de construcción de un salón de fiestas en la Casa Blanca debe continuar por razones de seguridad nacional.

La construcción de un salón de fiestas en la Casa Blanca, el martes 9 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais)
La construcción de un salón de fiestas en la Casa Blanca, el martes 9 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais) AP

La presentación fue en respuesta a una demanda interpuesta el viernes por el National Trust for Historic Preservation, la cual solicita a un juez federal que ordene que se suspenda el proyecto hasta que pase por múltiples revisiones independientes y obtenga la aprobación del Congreso.

En su presentación, el gobierno incluyó una declaración del subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos en la que asegura que se necesita más trabajo en el lugar en donde solía estar el Ala Este de la Casa Blanca para cumplir con los "requisitos de seguridad y protección" de la agencia. La administración ha ofrecido compartir detalles clasificados con el juez en una reunión sin la presencia de los demandantes.

La respuesta del gobierno a la demanda ofrece el panorama más completo a la fecha del proyecto de construcción del salón de fiestas, incluido un vistazo de su rápida aprobación y su creciente alcance.

Según las presentaciones, aún no se completan los planes definitivos del nuevo salón de fiestas, a pesar de que ya se dio inicio a la demolición y construcción. La demolición subterránea en el lugar continúa, escribió John Stanwich, el enlace del Servicio de Parques con la Casa Blanca, y el trabajo en los cimientos está programado para comenzar en enero. La construcción sobre el nivel del suelo "no se anticipa que inicie, en el mejor de los casos, hasta abril de 2026", escribió.

El National Trust for Historic Preservation, un grupo financiado de manera privada, solicitó a un tribunal federal que bloquee la construcción del salón de fiestas hasta que el proyecto pase por una serie de exhaustivas revisiones de diseño, evaluaciones ambientales, comentarios públicos y debate y ratificación del Congreso.

Trump mandó a demoler el Ala Este en octubre como parte de su proyecto para construir un salón de fiestas con un costo aproximado de 300 millones de dólares y 8.300 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) antes de que termine su mandato en 2029.

El proyecto ha desatado críticas entre las comunidades de preservación histórica y arquitectónica, y entre sus adversarios políticos, pero la demanda es el esfuerzo más tangible hasta ahora para alterar o detener los planes del presidente de una obra que, en sí misma, sería casi del doble del tamaño de la Casa Blanca antes de la demolición del Ala Este.

Una nueva audiencia en el caso está programada para el martes en un tribunal federal en Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

El buque estadounidense USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Robert Taylor)

Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter