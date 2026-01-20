Gobierno colombiano reduce sueldos de congresistas tras años de debates por altos ingresos

Compartir en:









El decreto elimina una prima especial por cerca de 4.600 dólares que reciben los congresistas con su salario desde 2013. Con la reducción los congresistas continuarán con ingresos por aproximadamente 9.449 dólares.

“Después de 18 proyectos (de ley), muchos años de lucha y 11,6 millones de votos en la Consulta Anticorrupción, por fin se logró bajar el salario de los congresistas”, celebró en la red social X la senadora Angélica Lozano, independiente al gobierno.

La reducción aplicará a los congresistas que sean elegidos en las legislativas que tendrán lugar en marzo de este año, por lo que no afectará a los legisladores actuales.

“Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que le ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”, aseguró el presidente Gustavo Petro en X.

Petro, primer presidente de izquierda en el país, ha tenido una relación tensa con el Congreso, al que ha señalado de torpedear sus reformas sociales, especialmente a la salud, así como dos reformas tributarias que le han sido negadas.

El presidente del Senado, Lidio García, criticó la reducción del sueldo al considerarlo un “castigo” desde el gobierno hacia el Congreso por no “someterse” y no una medida de austeridad del gobierno. “Que quede claro: la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control”, indicó en X.

En el decreto el gobierno justifica la eliminación de la prima especial como una medida justa ante la remuneración que reciben los congresistas y que “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”. El salario mínimo en Colombia aumentó para este año un 23%, por lo que el gobierno también ha dicho que la reducción del sueldo de los congresistas es un “un acto de justicia social” que va de la mano con el aumento de los trabajadores. FUENTE: AP