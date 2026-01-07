americateve

Gobierno colombiano impulsa masiva marcha en repudio de acusaciones de EEUU contra Petro

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano apuesta por lograr un respaldo ciudadano masivo en defensa de la soberanía nacional y en apoyo al presidente Gustavo Petro en una marcha convocada el miércoles en varias ciudades de Colombia, luego de la advertencia estadounidense de una eventual acción militar en el país andino.

Venezolanos se abrazan durante una manifestación para celebrar después de que el presidente Donald Trump anunciara que el presidente Nicolás Maduro había sido capturado por las fuerzas estadounidenses, en Cúcuta, en la frontera colombiana con Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
“Este es el momento de salir, de encontrarnos, de alzar la bandera tricolor y decir con firmeza que Colombia se respeta”, señala una convocatoria oficialista del miércoles que invita a concentrarse en la Plaza de Bolívar en la capital y en otras plazas de todo el territorio.

Petro invitó la víspera a embanderar residencias y edificios en lo que aspira a que sea una congregación multitudinaria para “defender la soberanía nacional”.

Sectores de oposición han cuestionado en tanto al gobierno en su llamado a la defensa de la soberanía. Paloma Valencia, senadora opositora y precandidata presidencial, acusó al mandatario de ser él quien “mensualmente insulta al presidente” de Estados Unidos con “discursos horribles que atropellan los más elementales principios de diplomacia”. Valencia recordó el llamado de Petro a la insurrección del ejército norteamericano en Nueva York durante una marcha propalestina.

El malestar del oficialismo colombiano con Washington se profundizó tras la incursión militar en Venezuela del sábado que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa. Luego el presidente estadounidense, Donald Trump, puso en la mira a Colombia y arremetió contra su gobernante, al que acusó de tener “fábricas de cocaína” en el país andino.

Consultado por periodistas si podría ordenar una operación similar contra Colombia, Trump respondió: “Me suena bien”. Además, calificó a Petro como un “hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos” y avisó que “no va a hacerlo por mucho tiempo”.

Ministros y funcionarios de la administración colombiana también cerraron filas en respaldo del mandatario señalando la noche previa que sufre una “persecución” por su “liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, el multilateralismo, el apoyo a la causa palestina”, entre otras.

En una declaración agregaron que los hechos “que hoy enfrentan Colombia, varios países de América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo son violatorios del derecho internacional” y convocaron a la ciudadanía a expresarse en las plazas en respaldo del mandatario.

Petro, el primer mandatario de izquierda en Colombia, ha sido muy crítico con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el despliegue militar en el Caribe con ataques a embarcaciones que supuestamente transportan droga acusando a esa administración de realizar “ejecuciones extrajudiciales”.

Estados Unidos ha sancionado a Petro y sus familiares por las acusaciones de narcotráfico que él ha negado.

