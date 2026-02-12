Gobierno colombiano busca atender inundaciones con nueva declaración de emergencia económica

“Vendrá un proceso de recuperación que muy seguramente le va a costar al país billones de pesos en este momento de estrechez fiscal. El Estado colombiano no tiene la capacidad de responder a un desafío como ese y será necesaria la declaratoria”, aseguró el jueves Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en un video divulgado a la prensa.

El Ministerio de Hacienda ha calculado que para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones se necesitarían 8 billones de pesos (aproximadamente 2.187 millones de dólares).

El decreto que declara la emergencia económica fue divulgado en la noche del miércoles por la presidencia y abarca a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por 30 días, en los que el gobierno podrá emitir decretos con fuerza de ley.

La Unidad de Gestión del Riesgo ha reportado al menos 18 personas muertas por la temporada de lluvias y más de 69.000 familias damnificadas en decenas de municipios.

Se trata de la segunda declaración de emergencia económica en menos de tres meses. La primera, decretada por el presidente Gustavo Petro en diciembre para financiar el funcionamiento del Estado, se encuentra suspendida por orden de la Corte Constitucional, que está revisando si la mantiene o la deroga.

El gobierno pidió a la Corte levantar la suspensión de la primera declaratoria con el fin de atender las necesidades financieras de las inundaciones, pero luego optó por emitir una nueva.

En el documento se justifica la medida excepcional por la afectación atípica en el Caribe colombiano de un frente frío que causó inundaciones, fuertes vientos y aumento del oleaje.

“Lo que se ha dado en los últimos días en el departamento de Córdoba, en Antioquia y básicamente en toda la costa Caribe del país, es un evento sin precedentes... que está generando unas afectaciones en centenares de miles de hectáreas", indicó Carrillo.

En Córdoba, uno de los departamentos más afectados, miles de personas perdieron sus enseres en las zonas urbanas y también sus cultivos y ganado en las zonas rurales.

Cerca de 30.000 hectáreas de tierra productiva se inundaron en Córdoba, Sucre y Antioquia, según el Ministerio de Agricultura.

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafourie, respaldó la víspera la declaración de la emergencia económica por considerar que miles de hectáreas quedaron en una “situación improductiva”.

FUENTE: AP