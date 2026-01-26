Gobierno boliviano inicia el pago de un bono social para mitigar la crisis

Compartir en:









El gobierno de Paz enfrenta la peor crisis en cuatro décadas por lo que ha tenido que realizar ajustes, entre ellos la eliminación del subsidio a los combustibles, por lo que su precio se ha duplicado.

Hasta ahora Bolivia compraba el combustible a precio internacional y lo vendía al 50% de su valor en el mercado local, lo que mermó las reservas internacionales ya golpeadas por los bajos ingresos por la exportación de gas.

Paz inauguró el pago de la primera cuota del bono en la región sureña de Potosí, donde hizo un llamado a los ancianos, niños y madres a cobrar el beneficio.

“Esto viene ahora para que tengamos base social. Hay que comer, hay que salir adelante”, mencionó el mandatario.

Su gobierno informó que los recursos para pagar este bono provienen del ahorro logrado con el levantamiento de la subvención a los combustibles, que causó diversas protestas. Paz agregó que también surge de la eliminación de contratos laborales fantasma que mantenían los gobiernos de izquierda de los últimos 20 años.

Paz lleva más de dos meses en el gobierno y busca cambiar el modelo económico estatista y reducir la tasa de inflación, que el año pasado cerró en 20%.

Su gobierno ha acudido a créditos de organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 7.600 millones de dólares. FUENTE: AP