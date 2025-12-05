Gobierno de Bolivia informa que fugó a Brasil exejecutivo de estatal petrolera acusado de corrupción

Compartir en:









El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, responsabilizó a un juez que le concedió la libertad a Dorgathen luego de que fuera detenido. Agregó que sobre él pesaba una “alerta migratoria” que le impedía salir del país.

Dorgathen fue presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante el gobierno de Luis Arce (2020-2025) y era el exfuncionario de más alto rango investigado por presunto daño económico al Estado que inicialmente las autoridades han estimado en 56 millones de dólares.

El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el 8 de noviembre, denunció el presunto robo de 15.000 millones de dólares al Estado producto de la corrupción durante los casi 20 años de gobierno de Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales (2006-2019) y Arce (2020-2025) y anunció la conformación de una comisión para investigar ambas gestiones.

Paz dijo que heredó una economía en ruinas y un Estado en “bancarrota”.

Tan pronto el gobierno confirmó la huida Dorgathen el diputado Carlos Alarcón, quien investigó el caso, dijo que solicitará que la cancillería gestione la “expulsión” del exfuncionario de Brasil.

FUENTE: AP