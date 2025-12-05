americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobierno de Bolivia informa que fugó a Brasil exejecutivo de estatal petrolera acusado de corrupción

LA PAZ, Bolivia (AP) — El expresidente de la estatal petrolera boliviana Armin Dorgathen huyó a Brasil cuando era investigado por la justicia por un presunto negociado millonario en la importación de combustibles, informó el viernes el gobierno.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, responsabilizó a un juez que le concedió la libertad a Dorgathen luego de que fuera detenido. Agregó que sobre él pesaba una “alerta migratoria” que le impedía salir del país.

Dorgathen fue presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante el gobierno de Luis Arce (2020-2025) y era el exfuncionario de más alto rango investigado por presunto daño económico al Estado que inicialmente las autoridades han estimado en 56 millones de dólares.

El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el 8 de noviembre, denunció el presunto robo de 15.000 millones de dólares al Estado producto de la corrupción durante los casi 20 años de gobierno de Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales (2006-2019) y Arce (2020-2025) y anunció la conformación de una comisión para investigar ambas gestiones.

Paz dijo que heredó una economía en ruinas y un Estado en “bancarrota”.

Tan pronto el gobierno confirmó la huida Dorgathen el diputado Carlos Alarcón, quien investigó el caso, dijo que solicitará que la cancillería gestione la “expulsión” del exfuncionario de Brasil.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter