Gobierno argentino reduce impuestos a exportaciones de granos; el campo quiere su eliminación

La medida fue valorada positivamente por las asociaciones de productores, que desde hace tiempo exigen una eliminación de esa carga impositiva. Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo a medios de prensa que es un paso que devuelve rentabilidad al sector y acotó que hay que "avanzar hacia la eliminación total y definitiva de las retenciones".

Al anunciar la medida el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en X que el gobierno está dando “un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.

La agroindustria, según acotó el funcionario, es uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones.

Según el gobierno, la soja tendrá ahora la alícuota más baja en 19 años. La soja y sus derivados —aceite y harina— son el principal producto de exportación de Argentina.

Caputo sostuvo que el gobierno hará “todo lo posible por alcanzar" el objetivo de eliminar estos impuestos "lo antes posible” en la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan.

El funcionario explicó que las alícuotas se reducirán de la siguiente manera: la soja de 26% a 24%; los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%; el trigo y cebada de 9,5% a 7,5%; el maíz y sorgo de 9,5% a 8,5% y el girasol de 5,5% a 4,5%.

En julio el gobierno había dispuesto una reducción de las retenciones en respuesta al reclamo de algunos gremios productivos. FUENTE: AP