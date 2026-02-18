americateve

Gobernante norcoreano presenta 50 nuevos lanzacohetes antes del congreso del partido

SEÚL, Corea del Norte (AP) — El gobernante norcoreano Kim Jong Un llevó a cabo el jueves una ceremonia para presentar 50 nuevos vehículos lanzamisiles de corto alcance con capacidad nuclear que amenazan a su rival Corea del Sur, mientras alardeaba de sus crecientes capacidades militares antes de un importante congreso del partido gobernante.

En esta foto proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong-un asiste a una ceremonia militar el miércoles 18 de febrero de 2026, en Pyongyang, Corea del Norte. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP).
En un comunicado por separado, la hermana de Kim, una funcionaria clave de política exterior, aceptó la disculpa de un ministro surcoreano por presuntas incursiones de drones civiles, pero dijo que de todas formas Pyongyang está reforzando la seguridad fronteriza contra el “enemigo” del sur.

Corea del Norte ha suspendido casi todas las conversaciones y la cooperación con Seúl desde 2019, cuando la diplomacia nuclear de Kim con el presidente estadounidense Donald Trump se descarriló debido a las sanciones encabezadas por Estados Unidos. La relación empeoró en los últimos años, luego de que Kim desechara el objetivo histórico del gobierno norcoreano para una reunificación pacífica y declarara un sistema hostil de “dos Estados” en la península coreana, una postura que la Constitución del Partido de los Trabajadores podría institucionalizar aún más durante el próximo congreso.

Fotos de medios estatales mostraron filas de camiones lanzadores alineados cerca de la Casa Cultural 25 de abril, el lugar donde se celebraron los congresos del partido en 2016 y 2021.

La Agencia Central de Noticias de Corea indicó que los vehículos respaldan los sistemas de lanzacohetes múltiples de 600 milímetros del país. Expertos señalan que con los grandes cohetes de artillería de Corea del Norte se difumina la distinción entre sistemas de artillería y misiles balísticos de corto alcance, ya que pueden generar su propia propulsión y son teledirigidos durante el lanzamiento. Forman parte de la creciente colección de Kim de armas de corto alcance con capacidad nuclear, diseñadas para saturar las defensas antimisiles en Corea del Sur.

En un discurso, Kim manifestó que los lanzacohetes “prodigiosos” están equipados con inteligencia artificial y tecnologías avanzadas de guiado, adaptadas para cumplir “misiones estratégicas”, un término que implica un propósito nuclear. Añadió que el próximo congreso emitirá nuevos planes para ampliar las capacidades de sus fuerzas armadas con armas atómicas, que ya cuentan con diversos sistemas dirigidos contra aliados de Washington en Asia y misiles de largo alcance potencialmente capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

En su comunicado, la hermana de Kim, Kim Yo Jong, afirmó que “aprecia mucho” una disculpa presentada por el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, por los presuntos vuelos de drones, pero reiteró que Pyongyang respondería con fuerza si esos vuelos se repiten. Sostuvo que las fuerzas armadas del país reforzarían la vigilancia a lo largo de la frontera con el sur.

“Debe ser inexpugnable la línea fronteriza con el país enemigo”, declaró.

Chung expresó el miércoles que Seúl estaba considerando restablecer un pacto militar intercoreano de 2018, actualmente suspendido, para reducir las tensiones fronterizas, que incluía una zona de exclusión aérea, como parte de medidas para evitar nuevas incursiones de drones hacia el norte.

Corea del Norte amenazó con tomar represalias el mes pasado tras acusar a Corea del Sur de lanzar un dron de vigilancia en septiembre y nuevamente en enero. El gobierno surcoreano ha negado haber operado drones en los momentos señalados por el gobierno norcoreano, pero las autoridades policiales investigan a tres civiles sospechosos de volar drones hacia el norte desde zonas fronterizas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

