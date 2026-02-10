americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobernadores no se reunirán con Trump debido a que la Casa Blanca invitó solo a republicanos

WASHINGTON (AP) — La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) ya no celebrará una reunión formal con el presidente Donald Trump cuando el grupo de líderes estatales se reúna en Washington este mes, debido a que la Casa Blanca planeó invitar solo a republicanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baja del Air Force One, la madrugada del lunes 9 de febrero de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, tras su regreso de Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baja del Air Force One, la madrugada del lunes 9 de febrero de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, tras su regreso de Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

“El personal de la NGA fue informado de que la Casa Blanca pretende limitar las invitaciones a la reunión anual de negocios, programada para el 20 de febrero, solo a gobernadores republicanos”, escribió el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, que también es el presidente de la NGA, en una carta enviada el lunes a sus compañeros gobernadores y obtenida por The Associated Press. “Debido a que la misión de la NGA es representar a los 55 gobernadores, la Asociación ya no se desempeña como facilitadora de ese evento, y ya no está incluida en nuestro programa oficial”.

La NGA tiene programado reunirse en Washington del 19 al 21 de febrero. Hasta el momento, los representantes de Stitt, de la Casa Blanca y de la NGA no han hecho comentarios sobre la carta.

El grupo de gobernadores es uno de los pocos lugares donde los líderes políticos de los dos principales partidos pueden reunirse para analizar los problemas prioritarios que enfrentan sus comunidades. En su carta, Stitt alentó a los gobernadores a unirse en torno a objetivos comunes.

“No podemos permitir que una acción divisiva logre su objetivo de dividirnos”, escribió. “La solución no es responder de la misma manera, sino elevarnos por encima y mantenernos enfocados en nuestro deber compartido hacia las personas a las que servimos. Los gobernadores de Estados Unidos siempre han sido modelos de liderazgo pragmático, y ese ejemplo es más importante cuando Washington se distrae con la política”.

Las señales de tensiones partidistas surgieron en la reunión realizada el año pasado de la Casa Blanca, cuando Trump y la entonces gobernadora de Maine, Janet Mills, intercambiaron críticas.

El mandatario pretendía prohibir que las atletas transgénero compitieran en deportes femeninos, por lo que señaló a la gobernadora demócrata, amenazando con retener fondos federales del estado si no cumplía. Mills respondió: “Nos veremos en la corte”.

Trump luego pronosticó que la carrera política de la gobernadora terminaría debido a su oposición a la orden. Ahora ella se postula para el Senado de Estados Unidos.

El intercambio tuvo un impacto duradero en la conferencia del año pasado, y algunos gobernadores demócratas no renovaron sus cuotas al grupo bipartidista el año pasado.

___

Peoples informó desde Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones
VIDEO

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones

Air France reestructura vuelos a Cuba por escasez crítica de combustible y agrava el aislamiento aéreo de la isla

Air France reestructura vuelos a Cuba por escasez crítica de combustible y agrava el aislamiento aéreo de la isla

Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible de avión y crisis energética

Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible de avión y crisis energética

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter