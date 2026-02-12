Gobernadora de Puerto Rico firma ley que reconoce al feto como ser humano

La enmienda se aprobó sin audiencias públicas y en medio de preocupaciones de opositores que alertaron que desataría confusión y afectaría la manera en que se trata a los médicos y a las mujeres embarazadas o potencialmente embarazadas.

La nueva ley conducirá a una “medicina defensiva”, advirtió el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

Díaz Vélez afirmó en una entrevista telefónica: “Esto va a traer decisiones clínicas complejas a un ámbito de derecho penal”.

Señaló que es probable que las mujeres con embarazos complicados sean rechazadas por médicos privados y terminen dando a luz en el territorio continental de Estados Unidos o en el hospital público más grande de Puerto Rico, y apuntó que el deteriorado sistema de salud de la isla no está preparado.

Díaz indicó que la ley enmendada también permite que una tercera persona intervenga entre un médico y una mujer embarazada, por lo que se violarán las leyes de privacidad, y agregó que habrá que implementar nuevos protocolos y reglamentos.

“El sistema no está preparado para esto”, sostuvo.

La gobernadora Jenniffer González, republicana y partidaria del presidente Donald Trump, dijo en una breve declaración que “la legislación tiene el propósito de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales reconociendo al concebido no nacido como ser humano”.

La enmienda, contenida en el Proyecto del Senado 923, se hizo a un artículo dentro del Código Penal de Puerto Rico que define el asesinato.

El gobierno señaló que la enmienda complementa una ley que, entre otras cosas, clasifica como asesinato en primer grado cuando una mujer embarazada es asesinada de manera intencional y a sabiendas, lo que resulta en la muerte del niño concebido en cualquier etapa de gestación. La ley fue nombrada en honor a Keishla Rodríguez, quien fue asesinada en abril de 2021. Su amante, el exboxeador puertorriqueño Félix Verdejo, recibió dos cadenas perpetuas después de ser declarado culpable del homicidio.

Algunos opositores advierten que la ley abre la puerta a que eventualmente se criminalicen los abortos en Puerto Rico, que siguen siendo legales.

“Se le dio personalidad jurídica al cigoto”, dijo Rosa Seguí Cordero, abogada y portavoz de la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible en Puerto Rico. “Las mujeres nos quedamos sin nuestros derechos”.

Seguí enumeró posibles escenarios, entre ellos si un cigoto, o un óvulo fecundado, tendría derecho a un seguro de salud y si una mujer que pierde un feto pasaría a ser sospechosa de asesinato.

Díaz dijo que incluso los médicos podrían ser considerados sospechosos de asesinato y condenó que nunca se celebraran audiencias públicas ni se consultara al sector médico.

“El problema es que aquí no se siguieron recomendaciones médicas”, manifestó. “Esto es un golpe serio… Nos pone en una situación difícil”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP