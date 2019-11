Gloria Estefan y REM nominados al Salón de los Compositores

Mariah Carey, quien coescribió 17 de sus 18 grandes éxitos y fue nominada por primera vez al salón el año pasado, compite nuevamente por la distinción.

Entre los candidatos que no son intérpretes se destacan William "Mickey" Stevenson, Rick Nowels, Sonny Curtis, Jerry Fuller, Tony Macaulay, Bob McDill y Roger Nichols. También están nominados dúos de compositores como el fallecido Tommy Boyce y Bobby Hart, Lynn Ahrens y Stephen Flaherty, L. Russell Brown y el difunto Irwin Levine, y Kye Fleming con Dennis Morgan.

Los compositores son elegibles para ser incorporados tras haber escrito éxitos por al menos 20 años.

Seis compositores, o grupos de compositores, serán incorporados oficialmente en la 51ra ceremonia anual de inducción en Nueva York el 11 de junio de 2020. Los miembros elegibles pueden votar por tres compositores que no sean intérpretes y tres intérpretes y compositores hasta el 16 de diciembre.

The Neptunes, el creativo dúo de productores y compositores integrado por Pharrell Williams y Chad Hugo, se volvió muy codiciado por todos, de estrellas pop a raperos y astros del R&B que buscaban sus servicios. Juntos ayudaron a dar forma a la radio urbana en los años 90 y 2000, creando éxitos para Britney Spears, Jay-Z, Justin Timberlake, Usher y Beyoncé.

Williams y Hugo colaboraron para éxitos que encabezaron la lista Hot 100 de Billboard como "Hot In Herre" de Nelly, "Hollaback Girl" de Gwen Stefani, "Drop It Like It's Hot" de Snoop Dogg y "Money Maker" de Ludacris.

El dúo ayudó a que Britney Spears se saliera del molde de chica buena en 2001 con la atrevida canción "I'm A Slave 4 U", una de sus más populares. También produjo más de la mitad del álbum solista de Timberlake de 2002 "Justified", que incluyó éxitos como "Like I Love You" y "Señorita". A Beyonce la impulsaron para presentarse como solista en 2002 con "Work It Out" y a Jay-Z le dieron una mano para alcanzar su primer éxito en la lista Hot R&B/Hip-Hop de Billboard en 2000 con el himno "I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)".

The Neptunes también compuso y produjo música para Mariah Carey, Madonna, Busta Rhymes, Shakira, Common, Toni Braxton, Cee-Lo, Solange, Faith Evans, Ciara, Omarion, 702, Mystikal y Clipse, cuyos primeros dos álbumes estuvieron a cargo del dúo. Obtuvieron un Grammy al productor del año no clásico en 2004.

De ser incorporados, Outkast y Williams — quien también rapea y canta — se sumarían a un exclusivo grupo de artistas del hip hop en el Salón de la Fama de los Compositores que incluye a Jay-Z, Jermaine Dupri y Missy Elliott, quienes han sido incorporados en los últimos tres años.

Además de su voz privilegiada, la labor como compositora de Gloria Estefan la ha convertido en una de las más grandes estrellas latinas que logran conquistar el mercado anglo por igual. Considerada la encarnación del “Miami Sound”, Estefan compuso los éxitos “Don’t Wanna Lose You”, con su versión en español “Si voy a perderte”, que llegó a la cima de las listas de popularidad latinas. “Anything for You” y “Words Get in the Way” son otros de sus éxitos. También ayudó a coescribir “Tradición”, que a pesar de estar cantada en español llegó al primer lugar de la lista Hot Dance Club Songs y también éxito figuró en la de Hot Latin Songs.

Otras obras importantes del catálogo de Estefan, que ha sido galardonada con tres premios Grammy y tres Latin Grammy, incluyen el musical de Broadway “On Your Feet!”, “Anything For You” y “Rhythm Is Gonna Get You”.

Outkast surgió de la escena del rap de Atlanta a mediados de la década de 1990, logrando el éxito comercial y los elogios de la crítica con álbumes como “Southernplayalisticadillacmuzik", ''ATLiens", ''Aquemini" y "Stankonia", cuando el movimiento sureño del hip hop florecía. El quinto lanzamiento de Andre 3000 y Big Boi, el álbum doble "Speakerboxxx/The Love Below", los lanzó al estrellato gracias a su pegajoso éxito "Hey Ya!". El disco, que mezclaba sonidos de jazz y rock con hip hop, se convirtió en el segundo con base de rap en ganar el Grammy al álbum del año, tras el triunfo de Lauryn Hill con "The Miseducation of Lauryn Hill" en 1999. Ningún otro álbum de rap ha ganado el premio más importante de los Grammy desde el triunfo de Outkast, aunque pesos pesados del hip hop como Jay-Z, Kendrick Lamar, Eminem, Kanye West, Drake y Lil Wayne han competido por el honor.

R.E.M. sacudió al mundo con su sonido experimental que le llevó a obtener múltiples certificaciones de platino y un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El grupo comenzó en Athens, Georgia, en la escena del rock independiente de la región. Fue reconocido por impulsar las radios universitarias con canciones como "Radio Free Europe". Después la radio comercial los adoptó y R.E.M. se convirtió en una de las bandas de rock más exitosas, vendiendo millones de álbumes con éxitos como “It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)", ''Losing My Religion" y "Everybody Hurts".

Michael Stipe, Peter Buck y Mike Mills anunciaron en 2011 que la banda se separaba. La alineación original de R.E.M. incluye a Bill Berry, quien se retiró en 1997 tras sufrir síntomas de un aneurisma en el escenario dos años antes, aunque se llegó a presentar como invitado de la banda en la década del 2000. Los cuatro integrantes están nominados al Salón de la Fama de los Compositores.

