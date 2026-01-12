Globos de Oro: Brasil en racha, Amy Poehler gana y Seth Rogen cierra el círculo

Wagner Moura posa en la sala de prensa con el premio al mejor actor en una película dramática por "O Agente Secreto" ("El agente secreto") durante los 83.° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Pero también hubo momentos dulces, como cuando Erin Doherty, estrella de “Adolescence”, quien interpretó a una terapeuta infantil, ganó el trofeo a la mejor actriz de reparto en televisión — y agradeció a los terapeutas.

O cuando George Clooney, que estaba sentado al borde del escenario, ayudó galantemente a Jean Smart a subir al podio y luego abrazó a su antiguo compañero de "ER", Noah Wyle, en su camino para aceptar el premio al mejor drama de televisión por "The Pitt".

También hubo momentos extraños, como cuando Rose Byrne explicó por qué su pareja y compañero actor Bobby Cannavale no estaba allí para verla ganar: él estaba en una exposición de reptiles en Nueva Jersey porque la familia iba a adquirir un dragón barbudo.

Una ocasión dulce fue cuando Rhea Seehorn, estrella de "Pluribus", en el escenario para aceptar su premio de actuación en una serie dramática, primero le dijo a la presentadora Queen Latifah que la conoció hace 20 años mientras estaba entre trabajos y la rapera-actriz fue "muy amable".

Otros momentos incluyeron un abrazo dorado al cine brasileño, Seth Rogen teniendo déjà vu, Amy Poehler burlándose de NPR y la cantante-compositora de "KPop Demon Hunters", Ejae, animando a los espectadores a seguir esforzándose.

Wagner Moura ganó el Globo de Oro al mejor actor en una película dramática, convirtiéndose en el segundo brasileño en llevarse un premio de actuación de los Globos después de la victoria de Fernanda Torres el año pasado por “Ainda Estou Aquí” (“Aún estoy aquí”).

Moura en "O Agente Secreto" ("El agente secreto") interpreta a un exprofesor universitario obligado a esconderse mientras intenta proteger a su pequeño hijo durante la dictadura militar de Brasil en los años 70. La película también ganó el Globo a la mejor película en lengua no inglesa.

"‘O Agente Secreto' es una película sobre la memoria — o la falta de memoria — y el trauma generacional", dijo Moura en su discurso de aceptación. "Creo que si el trauma puede transmitirse a lo largo de las generaciones, los valores también pueden. Así que esto es para aquellos que se mantienen firmes en sus valores en momentos difíciles".

Moura es famoso por su interpretación del narcotraficante colombiano Pablo Escobar en "Narcos" de Netflix, que se emitió de 2015 a 2017 y le valió una nominación al Globo de Oro en 2016. También estuvo en "Civil War" de 2024.

El domingo, superó la competencia de Joel Edgerton en "Train Dreams" ("Sueños de trenes"), Oscar Isaac de "Frankenstein", Dwayne Johnson en "The Smashing Machine" (“La Máquina: The Smashing Machine”), Michael B. Jordan en "Sinners" y Jeremy Allen White de "Springsteen: Deliver Me from Nowhere".

El año pasado, Brasil ganó su primer Oscar en la categoría de película internacional por “Ainda Estou Aquí” (“Aún estoy aquí”).

La vida imita al arte para Seth Rogen

Seth Rogen ganó su primer Globo de Oro solo meses después de que su sátira del mundo del espectáculo "The Studio" ambientara un episodio completo en la misma ceremonia de premios.

"¡Esto es tan raro! Acabamos de fingir hacer esto y ahora está sucediendo de verdad", dijo Rogen, sosteniendo su trofeo. "Pensé que la única forma en que podría sostener uno era crear un programa completo para darme uno falso".

El episodio del Globo de Oro de "The Studio" sigue al ejecutivo de estudio de Rogen, Matt, mientras asiste a los Globos, donde está obsesionado con la idea de que su nombre sea mencionado en un discurso de aceptación.

En su discurso de aceptación real, Rogen agradeció a sus compañeros nominados, mencionando al dúo de "Only Murders in the Building", Steve Martin y Martin Short. "Recuerdo haber crecido viéndolos, toda mi vida pensando, 'Un día los voy a superar'". Luego se rió, añadiendo "No pensé que lo haría".

Amy Poehler gana el primer Globo de pódcast

"Good Hang with Amy Poehler" ganó el premio inaugural al mejor pódcast y la presentadora hizo una broma sobre sus rivales en National Public Radio.

"Se que soy nueva en este juego. Tengo un gran respeto por este formato", dijo Poehler. "Tengo un gran respeto por todos con los que estoy nominada. Soy gran fan de todos ustedes, excepto de NPR: sólo un grupo de celebridades haciendo su trabajo por teléfono. Esfuércense más".

El programa de Poehler superó a "Armchair Expert with Dax Shepard", "Call Her Daddy", "The Mel Robbins Podcast", "SmartLess" y "Up First", de NPR. (También superó a su exmarido Will Arnett, parte de "SmartLess").

Es el segundo Globo de Poehler, habiendo ganado uno en 2014 por "Parks and Recreation". Dijo que su pódcast es un intento de hacer un "mundo áspero y poco amable lleno de un poco más de amor y risas".

Las nominaciones al pódcast evitaron la política o la controversia al pasar por alto pódcasts populares de programas de tendencia conservadora como "The Megyn Kelly Show", "The Tucker Carlson Show", "The Ben Shapiro Show", "Candace" de Candace Owen y "The Joe Rogan Experience".

"Golden", apropiadamente, gana en los Globos de Oro

"Golden" de "KPop Demon Hunters" ganó el Globo a la mejor canción original y una de sus compositoras tuvo una lección para otros que luchan por ser escuchados.

"Cuando era una pequeña niña, trabajé incansablemente durante diez años para cumplir un sueño: convertirme en un ídolo del K-pop. Fui rechazada y decepcionada porque mi voz no era lo suficientemente buena", dijo Ejae, quien es una de las intérpretes de la canción y la compuso junto con Mark Sonnenblick y Lee Hee-joon. "Ahora estoy aquí como cantante y compositora".

"Así que es un sueño hecho realidad ser parte de una canción que está ayudando a otras chicas, otros chicos y a todos de todas las edades a superar sus dificultades y aceptarse a sí mismos", añadió Ejae.

La banda sonora de "KPop Demon Hunters" ha encabezado las listas de popularidad— debutando en el número uno en la lista de Soundtracks de Billboard y en el número ocho en la Billboard 200 de todos los géneros. El filme también ganó el Globo a la mejor película animada.

La letra de "Golden" dice: “Waited so long to break these walls down/To wake up and feel like me/Put these patterns all in the past now/And finally live like the girl they all see” (Esperé tanto tiempo para derribar estos muros/Despertar y sentirme como yo/Dejar estos patrones en el pasado/Y finalmente vivir como la chica que todos ven).

“Adolescence” y la esperanza de "eliminar el odio"

“Adolescence” ganó cuatro Globos de Oro y su guionista Jack Thorne destacó a los jóvenes en el elenco del programa, diciendo: "Ustedes son la prueba de que el mundo puede ser mejor".

"Eliminar el odio es la responsabilidad de nuestra generación. Requiere reflexión desde arriba hacia abajo. La posibilidad parece remota ahora mismo, pero la esperanza es algo hermoso", añadió.

La miniserie de cuatro capítulos Netflix, que traza las secuelas emocionales después del apuñalamiento de una adolescente en el Reino Unido, se ha convertido en una sensación. Ganó ocho premios Emmy el año pasado, incluyendo serie limitada o antológica destacada.

El domingo, "Adolescence" ganó Globos a la mejor serie limitada, serie antológica o película hecha para televisión; actor de reparto en televisión para Owen Cooper; actriz de reparto en televisión para Erin Doherty; y actor principal en televisión para Stephen Graham.

