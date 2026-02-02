Globos de Bielorrusia cruzan el espacio aéreo de Polonia por tercer día

ARCHIVO - Militares vigilan en una sección de la barrera fronteriza Polonia-Bielorrusia cerca de Polowce-Pieszczatka, Polonia, miércoles 15 de octubre de 2025. (Foto AP/Rafal Niedzielski, archivo) AP

Las autoridades polacas dijeron el lunes que los "incidentes híbridos" eran parte de la amenaza a la frontera oriental del país planteada por Bielorrusia, país aliado de Rusia.

"El lado bielorruso hizo otro intento de reconocimiento y verificación de la reacción de los sistemas de defensa aérea polacos", escribió el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas en un informe publicado en X sobre los incidentes del 31 de enero al 1 de febrero.

El portavoz de las fuerzas armadas, Jacek Goryszewski, dijo que ha habido más incidentes con globos en las primeras semanas de 2026 en comparación con comienzos de 2025. Expresó que el aumento en la frecuencia podría deberse a una decisión política en Minsk o a contrabandistas adaptándose a las defensas fronterizas más fuertes de Polonia.

El ejército polaco afirmó que los recientes incidentes no representaban "ninguna amenaza para la seguridad del espacio aéreo polaco". Sin embargo, se impusieron restricciones temporales para la aviación civil en parte del espacio aéreo sobre la región de Podlaskie, que limita con Bielorrusia.

La embajada bielorrusa en Varsovia no respondió a una solicitud de comentarios.

Polonia y los países bálticos acusan a Minsk y Moscú de llevar a cabo una guerra híbrida contra Occidente, cuyos elementos incluyen fomentar una crisis migratoria en la frontera oriental de la Unión Europea, sabotaje y espionaje, así como el uso de globos para contrabandear cigarrillos.

Las autoridades polacas están en alerta máxima desde que drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco en septiembre, mientras que una explosión en una línea ferroviaria que transportaba trenes de pasajeros en noviembre fue atribuida a Moscú.

El 22 de enero, el Mando Operativo del Ejército Polaco informó de "actividad incrementada de pequeños vehículos aéreos no tripulados operando sobre la frontera polaco-bielorrusa" que había observado la noche anterior. En ese momento, Polonia convocó al enviado bielorruso a Varsovia, argumentando que "tales incidentes son parte de las operaciones híbridas emprendidas por el lado bielorruso, destinadas a desestabilizar la situación de seguridad y probar el sistema de defensa del espacio aéreo polaco".

"El encargado de negocios no pudo responder sobre el papel del lado bielorruso en esto, pero dudamos del hecho de que el lado bielorruso no tenga conocimiento o impacto en tal número de estas acciones", dijo a la Agencia de Prensa Polaca Maciej Wewiór, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia.

En diciembre, Lituania declaró emergencia nacional debido a los riesgos de seguridad planteados por globos meteorológicos enviados desde Bielorrusia que violaron su espacio aéreo. Los globos obligaron a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto en Vilna, dejando varadas a miles de personas.

Las autoridades lituanas dijeron que los globos eran parte de un "ataque híbrido bielorruso", mientras que el presidente autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, denunció la medida de Lituania de cerrar su frontera en respuesta como una "estafa loca" y parte de una "guerra híbrida" contra su país. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP