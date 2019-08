Gira de J.Lo entre las más lucrativas del momento

El primer puesto lo ocupan los Rolling Stones, seguidos por BTS y las Spice Girls.

A continuación las 20 giras mundiales más lucrativas, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 8 de agosto del 2019.

1. The Rolling Stones; 13.544.597 dólares; 228,41 dólares.

2. BTS; 12.386.483 dólares; 121,57 dólares.

3. Spice Girls; 9.750.671 dólares; 112,13 dólares.

4. Ed Sheeran; 6.551.446 dólares; 82,58 dólares.

5. Paul McCartney; 4.330.870 dólares; 157,40 dólares.

6. Pink; 2.887.517 dólares; 147,87 dólares.

7. Dead & Company; 2.725.223 dólares; 88,69 dólares.

8. Jennifer López; 2.226.532 dólares; 136,90 dólares.

9. Ariana Grande; 1.998.509 dólares; 120,51 dólares.

10. Michael Bublé; 1.814.251 dólares; 115,58 dólares.

11. Cher; 1.442.786 dólares; 115,52 dólares.

12. André Rieu; 1.431.453 dólares; 90,51 dólares.

13. Rod Stewart; 1.373.464 dólares; 107,34 dólares.

14. Elton John; 1.286.929 dólares; 114,26 dólares.

15. Bob Seger & The Silver Bullet Band; 1.274.383 dólares; 103,46 dólares.

16. Hugh Jackman; 1.208.115 dólares; 91,64 dólares.

17. Backstreet Boys; 1.079.818 dólares; 80,59 dólares.

18. New Kids On The Block; 996.408 dólares; 80,76 dólares.

19. Shawn Mendes; 985.727 dólares; 70,67 dólares.

20. Kenny Chesney; 939.956 dólares; 90,45 dólares.

