Giolito y 4 relevistas guían a Padres a vencer 2-0 a Atléticos

SAN DIEGO (AP) — Lucas Giolito y cuatro relevistas se combinaron para permitir cinco hits, y los Padres de San Diego vencieron el sábado 2-0 a los Atléticos.

Lucas Giolito, lanzador de los Padres de San Diego, labora en el duelo ante los Atléticos, el sábado 23 de mayo de 2026 (AP Foto/William Liang) AP

El dominicano Fernando Tatis Jr. y Ty France impulsaron una carrera cada uno por los Padres, que han ganado seis de ocho. San Diego conectó apenas dos hits, pero aprovechó seis bases por bolas tempranas del abridor J.T. Ginn (2-3).

Ginn llevó un juego sin hits hasta la novena entrada cinco días antes contra los Angelinos de Los Ángeles. Permitió luego un sencillo abriendo el inning a Adam Frazier y un jonrón de dos carreras de Zach Neto en una dolorosa derrota 2-1.

Esta vez, el derecho duró apenas 2 1/3 entradas. No permitió hits, pero otorgó base por bolas a seis de los 14 bateadores que enfrentó y golpeó a Tatis con un lanzamiento con las bases llenas en la segunda entrada.

FUENTE: AP

