Gilgeous-Alexander anota 36 en su regreso; Thunder vence 127-121 a Nuggets en alargue tras altercado

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, encesta en el duelo del viernes 27 de febrero de 2026 ante los Nuggets de Denver (AP Foto/Kyle Phillips) AP

Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la campaña anterior, no jugó en el tiempo extra. Aun así, el Thunder salió adelante en el periodo adicional.

Nikola Jokic quien se enzarzó en un altercado con Lu Dot en el cuarto periodo, terminó con 23 puntos, 17 rebotes y 14 asistencias. Dort fue expulsado por una falta flagrante de segundo grado.

El escolta de los Nuggets Jamal Murray, quien estaba “en duda” por una enfermedad antes del partido, lideró a Denver con 39 puntos.

Gilgeous-Alexander fue titular y recibió un fuerte aplauso cuando se anunció su nombre en las presentaciones previas al duelo. Su primera canasta llegó con una bandeja en penetración, dos minutos después de iniciado el partido.

Los equipos se conocen muy bien: el Thunder venció a los Nuggets 4-3 en las semifinales de la Conferencia Oeste el año pasado. El Thunder ganó los dos primeros enfrentamientos de esta temporada y los conjuntos aún se medirán dos veces más.

El partido fue ríspido desde el inicio. A Gilgeous-Alexander se le marcó una falta técnica temprana porque reclamó a los árbitros después de que Jokic hizo contacto con él sin que ello se sancionara.

A la banca de Denver se le señaló una técnica en el tercer cuarto. Hubo muchos intercambios de palabras y empujones durante todo el encuentro. Gilgeous-Alexander anotó 18 puntos en la primera mitad, pero