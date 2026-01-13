americateve

Gilgeous-Alexander anota 34 puntos y Thunder vence a Spurs por 1ra vez en 4 duelos esta temporada

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 34 puntos, y el Thunder de Oklahoma City, campeón defensor de la NBA, aplastó el martes 119-98 a San Antonio para obtener su primera victoria en cuatro duelos contra los Spurs esta temporada.

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, busca encestar entre Keldon Johnson (3) y Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, el martes 13 de enero de 2026 (AP Foto/Nate Billings)
Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, busca encestar entre Keldon Johnson (3) y Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, el martes 13 de enero de 2026 (AP Foto/Nate Billings) AP

Jalen Williams sumó 20 puntos y Chet Holmgren contribuyó con ocho unidades, diez rebotes y tres bloqueos a la causa de Oklahoma City. El Thunder mejoró a un récord de 34-7, el mejor de la liga, en el punto medio de la temporada, encaminándose a igualar el resultado de la pasada campaña regular, de 68-14.

Stephon Castle anotó 20 puntos y Victor Wembanyama añadió 17 tantos y siete rebotes por los Spurs.

San Antonio comenzó la noche en segundo lugar detrás de Oklahoma City en la clasificación de la Conferencia Oeste. Los Spurs se habían perfilado como contendientes al título con las tres victorias sobre el Thunder en un periodo de dos semanas el mes pasado, pero ahora han perdido seis de diez compromisos.

Oklahoma City comenzó esta temporada con un récord de 24-1, luego tuvo un bajón que incluyó las tres derrotas ante los Spurs. El Thunder se ha recuperado y ahora ha ganado cuatro duelos seguidos.

Oklahoma City ganó sin dos titulares: el líder en rebotes Isaiah Hartenstein y el especialista defensivo Lu Dort. Aun así, el Thunder mantuvo a los Spurs en un 40% de acierto en tiros de campo.

