Gilgeous-Alexander anota 32 puntos y Thunder se recupera con paliza de 122-101 sobre Clippers

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, conduce el balón en el duelo ante los Clipers de Los Ángeles el jueves 18 de diciembre de 2025 (AP Foto/Kyle Phillips) AP

El Thunder cayó el sábado ante los Spurs de San Antonio, para sufrir apenas su segunda derrota de la campaña, lo que puso fin a su racha récord de 16 victorias consecutivas. Se recuperaron el jueves después de un descanso muy necesario y mejoraron a 25-dos en general y 13-0 en casa.

Gilgeous-Alexander encestó 13 de sus 24 tiros y sumó siete rebotes y seis asistencias. Fue su 98º duelo consecutivo con al menos 20 puntos, sumándolo a la segunda racha más larga en la historia de la NBA.

Chet Holmgren anotó 22 puntos y Jalen Williams agregó 20 por Oklahoma City.

James Harden, quien lidera a los Clippers con 26 puntos por encuentro, se ausentó debido a un golpe en la pantorrilla izquierda. Sin su base estrella, Los Ángeles cometió 28 pérdidas de balón, lo que llevó a 39 puntos de Oklahoma City. Cason Wallace cometió cinco de los 18 robos de Oklahoma City.

El Thunder incurrió apenas en nueve pérdidas de balón.

Kawhi Leonard anotó 22 puntos y John Collins agregó 20 para los Clippers, que han perdido cinco duelos seguidos y diez de 11.

