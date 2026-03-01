Gilgeous-Alexander anota 30 puntos y el Thunder vence 100-87 a los Mavericks

Compartir en:









El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander salta para anotar frente al base de los Mavericks de Dallas Max Christie en el encuentro del domingo 1 de marzo del 2026. (AP Foto/LM Otero) AP

Gilgeous-Alexander ha anotado al menos 20 puntos en 59 partidos consecutivos como visitante, la racha más larga en la historia de la NBA. El vigente Jugador Más Valioso disputó su segundo partido tras perderse nueve por una distensión abdominal.

El campeón defensor tiene marca de 47-15, medio juego detrás de Detroit, que es el lider de la NBA. Pero el Thunder tiene una ventaja de tres partidos en el Oeste sobre el segundo lugar, San Antonio.

Los Mavericks, con el novato estelar Cooper Flagg entre tres titulares habituales que no jugaron, terminaron con cifra más baja de puntos de la temporada y su racha de partidos con al menos 100 puntos quedó en 41. Tienen marca de 21-39.

Caleb Martin anotó un máximo de campaña de 18 tantos para liderar a los Mavericks, que perdieron su octavo partido consecutivo en casa y el 13er en total en los últimos 15. Es su racha más larga de este tipo como local desde que encadenaron 12 derrotas seguidas en 1993-94.

FUENTE: AP