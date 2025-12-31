americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gilgeous-Alexander anota 30 puntos en la victoria del Thunder 124-95 sobre Trail Blazers

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en tres cuartos y el Thunder de Oklahoma City superó 124-95 a los Trail Blazers de Portland el miércoles por la noche para su tercera victoria consecutiva.

Branden Carlson (15), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Yang Hansen (16), de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips)
Branden Carlson (15), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Yang Hansen (16), de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) AP

Ajay Mitchell anotó 17 puntos desde el banquillo, y Jalen Williams tuvo 13 unidades, siete rebotes y siete asistencias. Chet Holmgren añadió 12 tantos, diez rebotes y un máximo de temporada de seis bloqueos para Oklahoma City (29-5), que encestó 44 de 90 tiros (48,9%) y convirtió 25 pérdidas de balón de Portland en 28 puntos.

Gilgeous-Alexander encestó 11 de 15 tiros de campo y todos sus siete tiros libres. Anotó al menos 20 puntos por el 105to juego consecutivo. Mitchell, por su parte, acertó sus cuatro intentos de tiro de campo y los ocho tiros libres.

El jugador de dos vías Sidy Cissoko anotó 19 unidades con siete de diez en tiros para Portland (14-20). Deni Avdija tuvo 17 tantos, siete rebotes y siete asistencias, y Shaedon Sharpe añadió 14 puntos.

Oklahoma City anotó 38 puntos en el primer cuarto pero no pudo despegarse de los Trail Blazers, que anotaron 30 y encestaron seis de siete triples.

El Thunder aumentó la ventaja a 60-44 con un tiro corto de Williams a mitad del segundo cuarto antes de que Portland respondiera con nueve puntos consecutivos. Fue entonces cuando Gilgeous-Alexander tomó el control, anotando nueve unidades durante una racha de 13-2 que puso a Oklahoma City arriba 73-55 al medio tiempo.

Los campeones defensores de la NBA extendieron la ventaja a 86-60 con una bandeja de Gilgeous-Alexander, quien se sentó en el cuarto período. Dos triples consecutivos de Cason Wallace e Isaiah Joe a principios del cuarto hicieron el marcador 106-78.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter