Gilgeous-Alexander anota 29 y el Thunder vence 104-95 a los Pelicans para cortar racha de 2 derrotas

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 29 puntos y el diezmado Thunder de Oklahoma City venció el martes 104-95 a los Pelicans de Nueva Orleans para evitar su primera racha de tres derrotas consecutivas de la temporada.

El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander avanza hacia la canasta frente al alero de los Pelicans de Nueva Orleans Herbert Jones en el encuentro del martes 27 de enero del 2026. (AP Foto/Gerald Leong)
El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander avanza hacia la canasta frente al alero de los Pelicans de Nueva Orleans Herbert Jones en el encuentro del martes 27 de enero del 2026. (AP Foto/Gerald Leong) AP

Chet Holmgren sumó 20 unidades, 14 rebotes y cinco bloqueos para Oklahoma City (38-10), el mejor equipo de la NBA, que llegó tras sufrir derrotas consecutivas en casa por primera vez esta temporada. Isaiah Joe añadió 17 puntos.

El Thunder no contó con los titulares Jalen Williams, Isaiah Hartenstein y Cason Wallace, así como con el importante suplente Alex Caruso, debido a lesiones.

Gilgeous-Alexander atinó 8 de 22 tiros de campo, pero acertó 13 de 14 desde la línea de tiros libres. Anotó al menos 20 tantos por 118vo partido consecutivo, la segunda racha más larga en la historia de la NBA.

Zion Williamson lideró a Nueva Orleans con 21 puntos encestando 8 de 11 tiros y 11 rebotes. Saddiq Bey añadió 16 unidades y 13 rebotes para los Pelicans, que habían ganado dos seguidos.

Los ánimos se caldearon en los minutos finales. Primero, Bey y Jaylin Williams se enredaron y se les sancionó con faltas técnicas. Con nueve segundos restantes, Jeremiah Fears y Lu Dort se agarraron de las camisetas antes de ser separados. Fears luego corrió tras Dort y los jugadores de ambos equipos tuvieron que ser separados.

El Thunder falló sus primeros ocho tiros mientras que Nueva Orleans atinó 1 de 9.

