Gigantes suman séptima derrota en el round robin de la Liga Dominicana de Béisbol

Eloy Jiménez conectó un jonrón de tres carreras, Sergio Alcántara añadió un cuadrangular de dos anotaciones y Tres Barrera empujó dos más con un doble, para encabezar la ofensiva de los Toros.

En Santiago de los Caballeros, Jorge Mateo, Raimel Tapia y Sócrates Brito conectaron dobles remolcadores para guiar a los líderes Leones del Escogido a una victoria por 5-2 sobre las Águilas Cibaeñas.

Tras siete jornadas, los Leones del Escogido encabezan la tabla con marca de 6-1, seguidos por los Toros del Este (5-2), las Águilas Cibaeñas (3-4) y los Gigantes del Cibao (0-7).

Arocho y Ceballos deciden triunfos en semifinales Un triple productor de tres carreras de Jeremy Arocho en la octava entrada impulsó este domingo a los Cangrejeros de Santurce a una victoria por 6-3 sobre los Criollos de Caguas, con la que tomaron ventaja de 2-1 en la Serie Semifinal A, al mejor de siete, de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Santurce remontó en dos ocasiones y definió el encuentro en el octavo episodio, cuando Arocho vació las bases con su batazo ante Yacksel Ríos. Brian Navarreto aportó un jonrón para empatar el juego en la cuarta entrada, mientras que Edwin Arroyo y Yohandy Morales también produjeron carreras.

En Ponce, un cuadrangular de tres carreras de Sabin Ceballos en la octava entrada dio vuelta al marcador y guió a los Gigantes de Carolina a un triunfo por 5-3 sobre los Leones de Ponce, para tomar ventaja de 2-1 en la Serie Semifinal B.

Ceballos conectó su jonrón tras un elevado de sacrificio de Félix Stevens que había acercado a los Gigantes en el marcador. Jan Hernández e Isán Díaz impulsaron las primeras carreras de Carolina. FUENTE: AP