Gigantes rompen el embrujo y ganan por fin en la postemporada dominicana

José Siri conectó un sencillo remolcador de una carrera, mientras que Gustavo Núñez y Deyvision de los Santos empujaron una anotación cada uno para destacarse en la ofensiva de los ganadores.

Pese al triunfo, los Gigantes se mantienen en el último lugar del Round Robin con marca de 1-9, mientras que los Toros del Este continúan empatados en la cima con un registro de 7-3.

En Santiago de los Caballeros, Leody Taveras conectó un jonrón solitario y Cristhian Adames añadió un sencillo productor de una carrera Las Águilas Cibaeñas superaron 2-1 a los Leones del Escogido, apoyadas en seis brillantes entradas en blanco de su abridor Óscar de la Cruz.

Con el resultado, las Águilas mejoraron su marca a 5-5, mientras que los Leones se mantienen en el liderato compartido con los Toros del Este, ambos con récord de 7-3.

Los Cardenales de Lara se apoyaron en una sólida apertura de Adrián Almeida para derrotar 3-1 a los Caribes de Anzoátegui y asumir el liderato en la ronda de todos contra todos que define a los finalistas de la Liga Venezolana de Béisbol.

Almeida permitió cinco imparables y una carrera en cinco entradas y un tercio, labor que incluyó cinco ponches para acreditarse la victoria. A la ofensiva, Rafael Ortega y Jesús Bastidas se destacaron con jonrones solitarios.

En Porlamar, José Pirela bateó de 5-3 con tres carreras producidas, Ángelo Castellano se fue de 5-2 con dos empujadas y Andrés Chaparro terminó de 5-3 con un jonrón y dos impulsadas en la paliza de las Águilas del Zulia por 11-5 sobre los Bravos de Margarita.

Los Cardenales lideran con marca de 2-0, seguidos por las Águilas (2-1), Bravos (1-1), Caribes (1-2) y Navegantes del Magallanes (0-2).

En entradas extra, Ponce derrota a Carolina y se acerca a final en Puerto Rico

Edwin Díaz conectó un cuadrangular de tres carreras en la parte baja de la décima entrada para cerrar de manera dramática un apretado encuentro en que los Leones de Ponce derrotaron 7-4 a los Gigantes de Carolina en Puerto Rico.

Los Leones tomaron ventaja de 3-2 en su serie al mejor de siete por un lugar en la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Díaz había conectado además un jonrón solitario en la cuarta entrada, mientras que Dalton Guthrie bateó de 5-2 con un doble, un cuadrangular y dos carreras remolcadas.

En San Juan, Eduardo Rivera lanzó una joya, mientras que Yohandy Morales conectó un triple remolcador de una carrera y anotó posteriormente con un elevado de sacrificio en la misma primera entrada, para que los Cangrejeros de Santurce superaran 2-1 a los Criollos de Caguas.

El triunfo colocó a Santurce con una ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete por un boleto a la Serie Final. Rivera completó ocho dominantes entradas en las que permitió apenas tres imparables y una carrera, además de recetar nueve ponches.

FUENTE: AP