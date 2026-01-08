americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gigantes rompen el embrujo y ganan por fin en la postemporada dominicana

Los Gigantes del Cibao doblegaron el jueves 4-1 a los Toros del Este para romper una racha de nueve derrotas consecutivas y conseguir por fin su primera victoria en la ronda semifinal de todos contra todos de la Liga Dominicana de Béisbol.

José Siri conectó un sencillo remolcador de una carrera, mientras que Gustavo Núñez y Deyvision de los Santos empujaron una anotación cada uno para destacarse en la ofensiva de los ganadores.

Pese al triunfo, los Gigantes se mantienen en el último lugar del Round Robin con marca de 1-9, mientras que los Toros del Este continúan empatados en la cima con un registro de 7-3.

En Santiago de los Caballeros, Leody Taveras conectó un jonrón solitario y Cristhian Adames añadió un sencillo productor de una carrera Las Águilas Cibaeñas superaron 2-1 a los Leones del Escogido, apoyadas en seis brillantes entradas en blanco de su abridor Óscar de la Cruz.

Con el resultado, las Águilas mejoraron su marca a 5-5, mientras que los Leones se mantienen en el liderato compartido con los Toros del Este, ambos con récord de 7-3.

Cardenales toman delantera temprana en semifinales de Venezuela

Los Cardenales de Lara se apoyaron en una sólida apertura de Adrián Almeida para derrotar 3-1 a los Caribes de Anzoátegui y asumir el liderato en la ronda de todos contra todos que define a los finalistas de la Liga Venezolana de Béisbol.

Almeida permitió cinco imparables y una carrera en cinco entradas y un tercio, labor que incluyó cinco ponches para acreditarse la victoria. A la ofensiva, Rafael Ortega y Jesús Bastidas se destacaron con jonrones solitarios.

En Porlamar, José Pirela bateó de 5-3 con tres carreras producidas, Ángelo Castellano se fue de 5-2 con dos empujadas y Andrés Chaparro terminó de 5-3 con un jonrón y dos impulsadas en la paliza de las Águilas del Zulia por 11-5 sobre los Bravos de Margarita.

Los Cardenales lideran con marca de 2-0, seguidos por las Águilas (2-1), Bravos (1-1), Caribes (1-2) y Navegantes del Magallanes (0-2).

En entradas extra, Ponce derrota a Carolina y se acerca a final en Puerto Rico

Edwin Díaz conectó un cuadrangular de tres carreras en la parte baja de la décima entrada para cerrar de manera dramática un apretado encuentro en que los Leones de Ponce derrotaron 7-4 a los Gigantes de Carolina en Puerto Rico.

Los Leones tomaron ventaja de 3-2 en su serie al mejor de siete por un lugar en la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Díaz había conectado además un jonrón solitario en la cuarta entrada, mientras que Dalton Guthrie bateó de 5-2 con un doble, un cuadrangular y dos carreras remolcadas.

En San Juan, Eduardo Rivera lanzó una joya, mientras que Yohandy Morales conectó un triple remolcador de una carrera y anotó posteriormente con un elevado de sacrificio en la misma primera entrada, para que los Cangrejeros de Santurce superaran 2-1 a los Criollos de Caguas.

El triunfo colocó a Santurce con una ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete por un boleto a la Serie Final. Rivera completó ocho dominantes entradas en las que permitió apenas tres imparables y una carrera, además de recetar nueve ponches.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter