Gigantes retiran a Rafael Devers de la alineación por tirón de muslo en juego ante Dodgers

El dominicano Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, sonríe al lanzar una pelota hacia el público durante el juego de pretemporada del lunes 23 de febrero de 2026 en Scottsdale, Arizona, frente a los Atléticos (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

El dominicano, tres veces elegido al Juego de Estrellas y campeón de la Serie Mundial de 2018, disputa su primera temporada completa con los Gigantes, quienes lo adquirieron el año pasado, en un canje con los Medias Rojas de Boston.

Devers conectó 35 jonrones y remolcó 109 carreras la temporada pasada, al disputar 90 juegos con San Francisco y 73 en Boston. Firmó un contrato de 313,5 millones de dólares por 10 años en 2023 con los Medias Rojas.

Tenía 20 años cuando debutó en las Grandes Ligas en Boston hace nueve temporadas y, al año siguiente, ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial.

Devers, que suma 235 jonrones y 747 carreras impulsadas en su carrera, lideró a Boston en carreras impulsadas durante cinco temporadas consecutivas y ha terminado cinco veces entre los 20 primeros en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

_____

FUENTE: AP