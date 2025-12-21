Gigantes del Cibao ganan y se acercan a la clasificación en la Liga Dominicana

Julio Carreras conectó un jonrón con las bases llenas, mientras que Carlos Jorge se fue de 5-2 con un cuadrangular y tres carreras empujadas para encabezar la ofensiva de los ganadores.

En La Romana, los Toros del Este pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas, aseguraron evitar un juego de desempate y sellaron su boleto a las semifinales, al tiempo que complicaron las aspiraciones de los Tigres del Licey con una victoria por 9-6. Luis Liberato destacó al batear de 5-3, con un doble, un jonrón y tres carreras producidas.

En Santiago de los Caballeros, Elih Marrero bateó de 2-1 con un cuadrangular y dos remolcadas, y Geraldo Perdomo se fue de 4-1 con dos empujadas, en la victoria de las Águilas Cibaeñas por 6-1 sobre las Estrellas Orientales.

Daryl Thompson lanzó ocho sólidas entradas y los Cangrejeros de Santurce derrotaron este sábado por 6-3 a los Gigantes de Carolina, para recuperar el primer lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Thompson permitió una carrera y cinco imparables, ponchó a seis y mejoró su marca a 2-2. La única anotación que toleró fue un jonrón solitario de Gabriel Cancel en la primera entrada. Santurce respondió con juego pequeño en la tercera y cuarta entradas para tomar el control del encuentro, y amplió la ventaja con un sencillo productor de Jeremy Arocho en la octava. Arocho terminó con tres carreras impulsadas y fue la figura ofensiva del partido. Con el triunfo, los Cangrejeros mejoraron su récord a 22-13.

En San Juan, los Senadores defendieron su casa al derrotar por 6-2 a los Leones de Ponce. Los locales tomaron ventaja definitiva con dos carreras en la cuarta entrada y añadieron un par más en el séptimo episodio. Víctor Torres bateó de 3-1 con dos carreras remolcadas, mientras que Delvin Pérez se fue de 3-1 con dos impulsadas para liderar la ofensiva.

En Mayagüez, un elevado de sacrificio de Darell Hernáiz en la novena entrada le dio a los Indios de Mayagüez una victoria por 6-5 sobre los Criollos de Caguas.

Cardenales aseguran pase directo con paliza sobre Tiburones

Los Cardenales de Lara desplegaron una ofensiva de 18 imparables y aseguraron su clasificación directa a la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al derrotar por 13-4 a los Tiburones de La Guaira.

Yohendrick Pinango bateó de 5-4 con un cuadrangular y tres carreras producidas, Yonny Hernández se fue de 5-3 con tres empujadas y Ali Sánchez conectó de 3-1 con un jonrón y tres remolcadas, para liderar el explosivo ataque de los ganadores.

En Caracas, Orlando Arcia bateó de 4-2 con un doble, un cuadrangular y tres carreras impulsadas, mientras que Víctor Bericoto se fue de 4-2 con dos empujadas, en la victoria de los Leones del Caracas por 7-3 sobre los Navegantes del Magallanes, resultado que evitó la eliminación matemática de los capitalinos.

En Porlamar, los Caribes de Anzoátegui dieron un paso más hacia la clasificación con una paliza por 18-7 sobre los Bravos de Margarita. Antonio Piñero bateó de 4-3 con un jonrón y cinco carreras producidas, Hernán Pérez se fue de 5-3 con cuatro remolcadas y Herlis Rodríguez terminó de 5-3, con un triple, tres anotadas y tres empujadas.

En Maracaibo, Teobaldo Piña conectó un jonrón de tres carreras y José Martínez bateó de 5-2 con dos impulsadas, para guiar a los Tigres de Aragua a una victoria por 9-2 sobre las Águilas del Zulia.

Jaguares devoran a Yaquis con joya de Jandron

El abridor Tyler Jandron lanzó una joya de pitcheo este domingo y los Jaguares de Nayarit blanquearon por 5-0 a los Yaquis de Ciudad Obregón, en la actividad de la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.

Jandron trabajó siete entradas en blanco, permitió apenas cinco imparables y se llevó la victoria. A la ofensiva destacó Ricardo Valenzuela, quien bateó de 4-2 con un doble y tres carreras empujadas.

En Jalisco, Alejandro Osuna se fue de 3-3 con un triple, dos carreras anotadas y dos producidas, mientras que Mateo Gil rompió el empate con un elevado de sacrificio en el octavo episodio, para darle a los Charros de Jalisco una victoria por 6-5 sobre el Tucson Baseball Team.

En Hermosillo, Estamy Ureña conectó un jonrón de dos carreras y Miles Simington bateó de 3-2 con un doble y dos impulsadas, en la victoria de los Venados de Mazatlán por 7-6 sobre los Naranjeros de Hermosillo.

En Los Mochis, César Vargas permitió sólo dos imparables y una carrera en seis entradas, y Estevan Florial conectó un jonrón solitario, para destacar en la ofensiva balanceada de las Águilas de Mexicali, que vencieron por 7-2 a los Cañeros de Los Mochis.

En Culiacán, Fineas Del Bonta-Smith lanzó cinco entradas en blanco con seis ponches, para ser la figura en la victoria de los Tomateros de Culiacán por 8-0 sobre los Algodoneros de Guasave.

FUENTE: AP