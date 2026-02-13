Gigante logístico DP World reemplaza a su presidente, nombrado en los archivos de Epstein

Compartir en:









El anuncio de la Oficina de Prensa del gobierno de Dubái no mencionaba específicamente al sultán Ahmed bin Sulayem.

Pero en el comunicado indicó que Essa Kazim fue nombrado presidente de DP World y Yuvraj Narayan fue designado nuevo director ejecutivo del grupo. Esos eran cargos que ocupaba Sulayem.

DP World ha sido durante mucho tiempo un pilar de la economía de la ciudad-emirato de Oriente Medio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP