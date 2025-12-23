americateve

Giddey y White ayudan a Bulls, que remontan déficit de 10 puntos y vencen a Hawks 126-123

ATLANTA (AP) — Josh Giddey logró 19 puntos, 15 asistencias y 11 rebotes, Coby White encestó un tiro libre decisivo con 1,9 segundos restantes, y los Bulls de Chicago remontaron para agenciarse su cuarto triunfo consecutivo, al superar el martes 126-123 a los Hawks de Atlanta.

Coby White, base de los Bulls de Chicago, dispara frente a Vit Krejci, de los Hawks de Atlanta, en el encuentro del martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Mike Stewart)
White terminó con 24 puntos por los Bulls, quienes estuvieron detrás por 18 en el segundo cuarto, por 15 al final del tercero y por diez con menos de seis minutos restantes.

El triple-doble de Giddey fue su séptimo esta temporada, el segundo mayor número en la liga detrás de Nikola Jokic de Denver, quien tiene 14. Nikola Vucevic sumó 21 puntos y diez rebotes a la causa de los Bulls, quienes avanzaron a una foja de 3-0 contra los Hawks esta temporada.

Jalen Johnson contabilizó 24 puntos, diez asistencias y nueve rebotes por los Hawks, quienes han perdido cuatro encuentros seguidos. Trae Young contribuyó con 22 unidades y 15 asistencias.

Atlanta no contó con Dyson Daniels por primera vez esta temporada. Se ausentó debido a una inflamación en la cadera derecha.

Nickeil Alexander-Walker encestó una bandeja en penetración por los Hawks con 1,9 segundos restantes para empatar a 123. Los Bulls adelantaron el balón con un tiempo muerto, y luego Zaccaharie Risacher cometió falta sobre White antes del saque, otorgándole a White un tiro libre que convirtió.

Los Hawks cometieron falta sobre Vucevic en el saque siguiente. El montenegrino atinó los dos tiros con 1,5 segundos restantes. Un intento desesperado de triple por Alexander-Walker no estuvo ni cerca.

