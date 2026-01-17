Giants contratan a John Harbaugh como entrenador tras identificarlo como su 1ra opción

ARCHIVO - John Harbaugh, entrenador de los Ravens de Baltimore, habla en una conferencia de prensa después de un partido ante los Bengals de Cincinnati, el domingo 14 de diciembre de 2025 (AP Foto/Carolyn Kaster, archivo) AP

Los propietarios John Mara y Steve Tisch hicieron oficial la contratación menos de 72 horas después de una extensa entrevista y cena con Harbaugh que selló el acuerdo. Las partes comenzaron a trabajar en un contrato el miércoles por la noche, cuando quedó claro que Harbaugh era el indicado y canceló reuniones con otros equipos.

Se espera que Harbaugh esté bajo las órdenes directas de los propietarios y no del gerente general Joe Schoen.

"Servir como entrenador principal de esta franquicia es un honor tremendo", afirmó Harbaugh en un comunicado. "Vengo de una familia de fútbol americano y tengo un profundo respeto por la historia y tradición de esta organización".

Harbaugh se une a los Giants menos de dos semanas después de ser despedido por los Ravens de Baltimore, quienes llegaron a los playoffs 12 veces en 18 temporadas con él al mando y ganaron el Super Bowl en la campaña 2012. Baltimore no logró llegar a la postemporada este año debido a un gol de campo fallido en el último segundo del partido final de la temporada, lo que llevó a los propietarios a hacer un cambio y poner a Harbaugh en el mercado.

Schoen y los Giants aprovecharon la oportunidad, trayendo a un ganador probado. Harbaugh fue trasladado en el avión privado del copropietario Steve Tisch a principios de esta semana, pasó varias horas en las instalaciones del equipo en East Rutherford, Nueva Jersey, habló con el joven mariscal de campo Jaxson Dart y fue agasajado en el cercano restaurante Elia Mediterranean.

Con el proceso de cortejo completo, Harbaugh ahora tiene la tarea de dar la vuelta a la situación de la atribulada franquicia que ha hecho sólo dos apariciones en los playoffs en los últimos 12 años y no ha pasado de la ronda divisional. Todd Monken podría seguirlo desde Baltimore para ser el coordinador ofensivo, a menos que tome un trabajo de entrenador principal en Cleveland u otro lugar.

"Joe Schoen nos presentó un grupo excepcional de candidatos, lo que nos permitió ser deliberados y confiados en esta decisión", dijo Mara. "A través de numerosas conversaciones, John se destacó constantemente por su convicción y visión para liderar una organización ganadora".

Harbaugh consiguió el trabajo por encima de aspirantes como Kevin Stefanski, Mike McCarthy, Raheem Morris y Antonio Pierce, superando a algunos de los favoritos esperados que fueron relegados tan pronto como el estratega de 63 años estuvo disponible. La oportunidad de trabajar para una propiedad estable y con Dart hizo de Nueva York un destino atractivo sobre lugares como Tennessee, Atlanta y Miami.

"John es un ganador probado cuyos equipos son disciplinados, resilientes y preparados", dijo Tisch. "Su pasión por el juego, su capacidad para conectar con los jugadores y su experiencia liderando al más alto nivel lo hicieron una excelente opción para nosotros, y estamos emocionados de avanzar juntos".

Los Giants tienen piezas talentosas a la ofensiva y a la defensiva, incluyendo al corredor Cam Skattebo, el receptor Malik Nabers y el tackle izquierdo Andrew Thomas, además de los cazamariscales Brian Burns y Abdul Carter y el tackle nariz Dexter Lawrence.

Tienen la quinta selección en el draft para reforzar ese arsenal.

Cambiar la cultura de derrotas que ha prevalecido en Meadowlands durante la mayor parte de la última década ahora recae en Harbaugh. Contando los encuentros de playoffs, los siete entrenadores que siguieron al campeón del Super Bowl de 2007 y 2011 Tom Coughlin han tenido un récord de 45-105-1, un porcentaje de victorias de .300.

Harbaugh tiene un récord de 193-124 en 317 partidos, un porcentaje de victorias de .609, desde que asumió el mando de los Ravens en 2008. Pasó las diez temporadas previas a eso como asistente en Filadelfia, principalmente como coordinador de equipos especiales y luego como entrenador de backs defensivos.

