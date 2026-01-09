americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Giannis frena a LeBron 2 veces en el minuto final y Bucks vencen a Lakers 105-101

LOS ÁNGELES (AP) — Giannis Antetokounmpo bloqueó un tiro de LeBron James y le robó el balón en posesiones consecutivas en el último minuto del duelo que los Bucks de Milwaukee ganaron el viernes 105-101 a los Lakers de Los Ángeles.

Giannis Antetokounmpo, alero de los Bucks de Milwaukee, provoca que pierda el balón LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, en el duelo del viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Giannis Antetokounmpo, alero de los Bucks de Milwaukee, provoca que pierda el balón LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, en el duelo del viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Los Bucks salieron victoriosos pese a desperdiciar una ventaja en el cuarto periodo.

Kevin Porter Jr. anotó 22 puntos y encestó dos tiros libres para romper el empate después de que Antetokounmpo tapó un intento de bandeja de James con 39 segundos restantes.

Antetokounmpo le arrebató el balón de las manos a James desde atrás con dos segundos restantes, y Porter convirtió dos tiros libres más para sellar la quinta victoria de Milwaukee en siete compromisos, su primera sobre un equipo con récord ganador desde el 11 de diciembre. Antetokounmpo terminó con 21 puntos, su menor cifra desde que regresó de su distensión en la pantorrilla derecha.

Luka Doncic contabilizó 24 puntos y nueve asistencias al atinar ocho de 25 tantos por los Lakers. Tuvo su actuación con menos unidades desde Navidad y fue expulsado por acumulación de faltas en el intento de triple de Porter con 16,2 segundos por jugar.

James registró 26 puntos, diez asistencias y nueve rebotes, pero Antetokounmpo superó al máximo anotador en la historia de la NBA en los momentos cruciales. Los Ángeles ha perdido seis de diez.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacados del día

Colapso o cambio: Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

"Colapso o cambio": Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter