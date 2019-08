CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Guatemala no encaja en la definición de “tercer país seguro”.

Giammattei: Guatemala no es un tercer país seguro

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

El presidente electo de la nación centroamericana, Alejandro Giammattei, dijo el martes en entrevista con The Associated Press que su país no cumple con lo establecido en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, base del polémico acuerdo migratorio firmado en julio pasado con Estados Unidos.