Ghana rescata a 71 pescadores tras ataque armado en alta mar

ACRA, Ghana (AP) — La marina y la fuerza aérea de Ghana rescataron a 71 pescadores cuyos botes fueron atacados frente a la costa por hombres armados no identificados, informó un funcionario local el jueves.

Hombres armados atacaron los botes de los pescadores y los asaltaron a última hora del miércoles, dijo a The Associated Press Kalala Nyamekye Eghan, el principal funcionario del gobierno local del distrito de Awutu Senya Occidental en la Región Central de Ghana. Los atacantes robaron los motores fuera de borda de las embarcaciones, dejando a los pescadores varados en el mar.

Los 71 pescadores fueron rescatados por los militares la mañana del jueves y fueron trasladados a un hospital, del que posteriormente fueron dados de alta, señaló Eghan. Agregó que continúa una investigación para determinar quién fue responsable del ataque.

Las Fuerzas Armadas de Ghana, que incluyen a la fuerza aérea y la marina, indicaron en un comunicado que estaban llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate frente a la costa de Senya Bereku, en la Región Central, tras ataques a embarcaciones en la zona.

“La operación continúa, y las Fuerzas Armadas de Ghana piden a todos mantener la calma. Se comunicarán más detalles”, afirmó en el comunicado la portavoz de la marina, la capitana Veronica Adzo Arhin.

El golfo de Guinea —una parte del océano Atlántico a lo largo de la costa occidental de África, que se extiende desde Senegal hasta Angola— es considerado un foco de piratería, con grupos armados que atacan embarcaciones comerciales y pesqueras para robar y secuestrar. Sin embargo, los incidentes han disminuido desde 2021 tras el aumento de las patrullas navales y una cooperación regional de seguridad más sólida, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

